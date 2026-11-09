Gremio textil de Santander rechaza propuesta de Fenalco sobre aranceles a ropa asiática

Un rechazo a la propuesta de Fenalco de solicitar al Gobierno Nacional la eliminación de los aranceles a las prendas de vestir importadas de Asia expresó la Asociación Cámara Colombiana de las Confecciones de Santander (ACCA-TEX), al advertir que esta medida podría profundizar las dificultades que enfrenta la industria nacional y poner en riesgo los empleos del sector.

Franky Guevara, director del gremio en Santander, cuestionó que se promuevan beneficios para los productos extranjeros mientras los empresarios colombianos deben asumir altos costos tributarios, laborales y operativos para mantener sus negocios y producir en el país.

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“Es que es sencillo de entender. La industria colombiana paga demasiados impuestos, tiene una carga tributaria enorme, la más alta de Latinoamérica”, señaló Guevara, quien considera que eliminar los aranceles aumentaría la desventaja de los fabricantes nacionales frente a los productos asiáticos.

El representante del sector explicó que países como China cuentan con condiciones de producción más favorables, entre ellas menores costos de mano de obra y subsidios estatales para aspectos como los arriendos, los servicios energéticos y las exportaciones.



Según Guevara, estas ventajas hacen difícil que los confeccionistas colombianos puedan competir en igualdad de condiciones. “La ropa de Asia tiene una mano de obra un 90 % más barata que la colombiana. ¿Cómo competir con ellos?”, cuestionó.

El dirigente también puso en duda a quién representa Fenalco con este tipo de solicitudes y consideró que la eliminación de los aranceles terminaría favoreciendo a las empresas importadoras y a las multinacionales, en detrimento de quienes producen en Colombia.

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“Quisiéramos saber y preguntarle a Fenalco a quién representa, porque a la industria nacional no”, manifestó.

En el comunicado, ACCA-TEX aclaró que no está en contra de las importaciones ni de la competencia comercial, pero insistió en que deben existir condiciones equitativas para los productores nacionales. Además, advirtió que eliminar los aranceles a las prendas terminadas importadas podría afectar la capacidad productiva del país y el empleo que genera esta industria.

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Finalmente, la asociación hizo un llamado a proteger a las empresas que fabrican en Colombia y recordó que la política comercial debe buscar un equilibrio entre el comercio y la producción nacional.

“Colombia no puede convertirse en un país que solamente sabe comprar lo que otros saben producir”, concluyó el gremio en su pronunciamiento.