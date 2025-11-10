Gobierno elimina aranceles a 37 insumos para las confecciones

Fue modificado el decreto 1881 del 30 de diciembre de 2021, una resolución que establecía los impuestos de las importaciones de mercancía textil. Por lo que se expidió el primero de los tres decretos relacionados con el sector textil - confección.

En medio de la sesión 377 del 15 de julio de 2025 del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, se puso sobre la mesa pasar la tarifa arancelaria a un cero por ciento, específicamente, en 37 subpartidas arancelarias que pertenecen al sector de confecciones y calzado.

Este decreto no afecta directamente a los algodoneros, sin embargo, hay preocupación en el sector en caso de que el Gobierno tome la medida de quitar los aranceles al algodón. Los algodoneros temen que esto pueda afectar negativamente a la producción nacional de algodón.

Ahora, el gravamen arancelario será del 0 % a las importaciones de hilados de seda, tejidos de lana cardada, hilados de algodón, hilados sencillos de fibra con peinar y sin peinar, hilados de fibras textiles vegetales y tejidos de fibras sintéticas.



Textiles Foto: Jose Vargas

"Permite garantizar el objetivo de promover el sector sin comprometer a los productores que participan en otros niveles de la cadena, por lo que se limita sólo a aquellos productos que estén gravados y no tienen producción nacional", aseguró el Gobierno en el decreto.

Para la aprobación de este decreto se contó con la participación ciudadana, en donde fue sometidos a opiniones del sector durante 15 días, es decir, desde el 22 de julio hasta el pasado 5 de agosto del 2025.

Esta medida estará vigente durante dos años desde la fecha de vigencia, decreto que solo aplicará a importaciones provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes. Para dar cumplimiento a la resolución se realizará una revisión anual junto con el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, que evaluará el impacto que se tenga en el sector.

A partir del domingo 23 y, como lo establece la ley, el decreto comenzará a regir 15 días después desde su fecha de publicación.