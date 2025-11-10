En vivo
Gobierno elimina aranceles a 37 insumos para las confecciones

La lana cardada, los hilados de seda, fibras textiles vegetales y algunas fibras sintéticas ya no tendrán arancel de importación.

