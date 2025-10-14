Las razones de los textileros para pedir el retiro de aranceles

Los textileros colombianos salieron a respaldar la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de quitarle los aranceles a los insumos textiles.

La medida se ha enfrentado a fuertes críticas por parte de los algodoneros, quienes consideran que la medida los condena a la extinción a ellos y a las pocas hilanderías que quedan en el país, al permitir la entrada de una avalancha de productos importados de bajo valor.

Otra visión tienen los representantes del sector textil, quien ve en este proyecto de decreto la oportunidad de que la confección vuelva a fortalecerse.

Presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

"Esta realidad obliga a reconocer que el grueso de la industria nacional depende de insumos importados y que mantener aranceles sobre materias primas, como los hilos, afecta directamente la competitividad de productores de telas, de productores de confección hechas en Colombia con tela colombiana y de productos terminados hechos en Colombia. No podemos condicionar el desarrollo de 142.000 empresas formales y de la economía popular colombiana, ni poner en riesgo a miles de empleos por proteger un segmento que representa apenas el 1% de la cadena", dijo el presidente de la Cámara Colombiana del Textil y la Confección, Guillermo Criado.



Criado desestimó los temores de quienes advierten que hilos colombianos se perderá el acceso al mercado de Estados Unidos y aseguró que aún sin aranceles, seguirán existiendo oportunidades para las hilanderías y para el algodón colombiano "pero hay que maletear".

Los textileros tienen una relación cercana con el Gobierno desde la campaña. Una de las primeras medidas de Gustavo Petro en el poder fue la firma de un decreto que elevó los aranceles a la ropa importada para impulsar a este sector.