Presidente Petro pide eliminar aranceles a telas y cueros para impulsar la industria

El presidente Gustavo Petro pidió a la ministra de Industria y Comercio, Diana Marcela Morales, retirar el arancel del 40% a telas y cueros, con el fin de proteger y expandir las confecciones en el país y abaratar los costos de producción. Aseguró que, si el sector de confección reduce costos, puede convertirse en una de las “grandes exportadoras del país”.

“He pedido a la ministra de Comercio que quite todos los aranceles a las telas y los cueros para proteger y expandir las confecciones textiles y de cuero, que generan más riqueza, más valor agregado y más trabajo”, dijo el presidente a través de su cuenta de X.

Cabe resaltar que los altos costos de producción están llevando al sector a tener pérdidas en las exportaciones. Entre enero y noviembre de 2024 se presentó una caída del 7,3% en las exportaciones con respecto a 2023.

Recordemos también que el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda propusieron un proyecto de decreto para quitar el arancel a las importaciones de algodón. Los productores de estos hilados interpretaron esta propuesta como un ataque, pues argumentan que podría desaparecer la industria.



Por el momento, el Ministerio de Agricultura se opone a este proyecto, y desde las carteras de Comercio y Hacienda aún no se han pronunciado al respecto.