En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro pide eliminar aranceles a telas y cueros para impulsar la industria

Presidente Petro pide eliminar aranceles a telas y cueros para impulsar la industria

El presidente instó a la ministra de Comercio a retirar el arancel del 40% a estos insumos, con el fin de abaratar costos y fortalecer las exportaciones del sector textil, que registra una caída del 7,3% en ventas al exterior.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.
Foto: AFP
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

El presidente Gustavo Petro pidió a la ministra de Industria y Comercio, Diana Marcela Morales, retirar el arancel del 40% a telas y cueros, con el fin de proteger y expandir las confecciones en el país y abaratar los costos de producción. Aseguró que, si el sector de confección reduce costos, puede convertirse en una de las “grandes exportadoras del país”.

“He pedido a la ministra de Comercio que quite todos los aranceles a las telas y los cueros para proteger y expandir las confecciones textiles y de cuero, que generan más riqueza, más valor agregado y más trabajo”, dijo el presidente a través de su cuenta de X.

Cabe resaltar que los altos costos de producción están llevando al sector a tener pérdidas en las exportaciones. Entre enero y noviembre de 2024 se presentó una caída del 7,3% en las exportaciones con respecto a 2023.

Recordemos también que el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda propusieron un proyecto de decreto para quitar el arancel a las importaciones de algodón. Los productores de estos hilados interpretaron esta propuesta como un ataque, pues argumentan que podría desaparecer la industria.

Por el momento, el Ministerio de Agricultura se opone a este proyecto, y desde las carteras de Comercio y Hacienda aún no se han pronunciado al respecto.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Superintendencia de Industria y Comercio

Publicidad

Publicidad

Publicidad