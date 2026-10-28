Gobierno espera bajar al 0 % aranceles de EEUU aunque no aplicaría para todos los productos

Una de las metas que tiene el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es reducir la carga de aranceles que tienen actualmente los productos colombianos que ingresan a Estados Unidos. Según reveló el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, antes de que termine el año se podría alcanzar una reducción al 0 % para hasta el 90 % de estos productos.

“Vamos avanzando en materia de aranceles con Estados Unidos. Lo que me dijeron que no era posible este año será posible al final de este año. Antes de llegar a este importante escenario, hablé con mi jefe negociador en Washington y ya vamos en el 89 % del framework. Estamos seguros de que, de aquí al 31 de diciembre, los aranceles bajarán al 0 %. No el 100 %, pero llegaremos entre el 86 y el 90 % de los productos colombianos que exportamos a Estados Unidos”, detalló.

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El jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo sostuvo que Estados Unidos es el principal socio comercial y militar de Colombia, y que a ambos países les debe ir bien en esta relación recíproca.

“Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y militar, cree en esta relación que, como dice el ART, es una relación recíproca. Le debe ir bien a Estados Unidos, pero también le debe ir bien a Colombia”.



Asimismo, el Mincomercio detalló que están avanzando en el acuerdo comercial con Japón, que se encuentra estancado desde 2013, así como en las negociaciones con otros países.

“Estamos destrabando, ya negociando en firme con Japón. Acuerdo comercial estancado desde 2013, que firmaremos también entre diciembre y enero de 2027. Pero firmaremos un acuerdo comercial también con El Salvador el 11 de diciembre. Hablé también con la ministra de Comercio de ese país ayer y me confirmó que las negociaciones van viento en popa (…) Pero también destrabaremos todos los acuerdos que están en el Congreso hace muchos años con Emiratos Árabes, para que Emiratos Árabes llegue a Colombia con toda su potencia y con todos sus recursos”, sostuvo.

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Finalmente, el ministro de Comercio indicó que el Gobierno le está apostando a hacer más fácil la vida de los inversionistas y los comerciantes.

“Conclusión: vamos a hacer la vida de los inversionistas, de los empresarios, de los microempresarios, más fácil. Antes de que termine el 26, vamos a abrir mercados antes de que termine el 26 y vamos a firmar los aranceles con Estados Unidos, el acuerdo comercial recíproco, antes de que termine el 26”.