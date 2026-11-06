Fenalco Santander atribuye aumento del desempleo a incremento del salario mínimo

El aumento del desempleo en Bucaramanga y su área metropolitana genera preocupación entre los sectores económicos de Santander. Frente a este panorama, Fenalco Santander señaló que la incertidumbre empresarial y el incremento de los costos laborales son algunos de los factores que estarían incidiendo en el comportamiento del mercado laboral de la región.

Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, se refirió al más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2026, que ubicó la tasa de desempleo de Bucaramanga y su área metropolitana en 8,48%, frente al 8,31% registrado en el mismo periodo de la medición anterior.

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Aunque el indicador representa un incremento, Almeyda destacó que la capital santandereana continúa por debajo de la tasa promedio de las principales ciudades del país, que se ubicó en 8,66%.

Sin embargo, el dirigente gremial advirtió sobre la reducción de los puestos de trabajo. Según explicó, entre las dos mediciones se reportaron 56.000 plazas de trabajo menos, una situación que representa un desafío para la economía metropolitana.



"¿Qué factores incidieron? Primero, la incertidumbre del sector empresarial precisamente por continuar con las políticas del gobierno anterior. Segundo, un incremento de más del 23% en el salario mínimo, que obviamente generó un incremento de más del 400% sobre el IPC y, desde luego, eso frenó contundentemente el nuevo empleo juvenil", manifestó Almeyda.

El director ejecutivo de Fenalco también llamó la atención sobre el desempleo entre los jóvenes, que, según sus declaraciones, alcanza cerca del 17,5 %, una cifra que evidencia las dificultades que enfrenta esta población para ingresar al mercado laboral.

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Almeyda recordó que el comercio es uno de los principales sectores generadores de empleo formal en Bucaramanga y su área metropolitana. De acuerdo con las cifras entregadas por el gremio, esta actividad económica ocupa a más de 135.000 personas y representa el 22% del empleo formal de la región.

En ese sentido, señaló que los últimos meses del año serán determinantes para impulsar la contratación y dinamizar la economía, teniendo en cuenta que octubre, noviembre y diciembre concentran una parte importante de las ventas del comercio.

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"Vienen los meses más importantes del año. Dentro de los meses de octubre y diciembre se generan seis de cada diez ventas para el comercio y, desde luego, tenemos preparadas muchas actividades precisamente para jalonar el empleo formal y seguir dinamizando la economía de Bucaramanga y su área metropolitana", indicó.

Finalmente, Fenalco Santander manifestó su expectativa de que las estrategias comerciales y las actividades de fin de año contribuyan a recuperar las oportunidades laborales y permitan que Bucaramanga vuelva a posicionarse entre las ciudades con menores tasas de desempleo del país.

El pronunciamiento se conoce luego de que el más reciente reporte del DANE evidenciara que Bucaramanga y su área metropolitana pasaron del segundo al quinto lugar en el escalafón nacional de ciudades con menor desempleo. Además, el número de personas ocupadas pasó de 611.000 a 607.000 en la comparación anual.