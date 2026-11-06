ESSA emitió bonos por $200.000 millones para financiar inversiones en Santander

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la emisión de bonos de deuda pública interna por $200.000 millones, una operación realizada a través de la Bolsa de Colombia con la que busca fortalecer su capacidad financiera y respaldar el desarrollo de su plan de inversiones.

De acuerdo con la compañía, filial del Grupo EPM, la colocación corresponde a su segunda emisión de bonos en el mercado principal de capitales colombiano, luego de su primera participación en este mecanismo de financiación en 2024.

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La operación despertó el interés de los inversionistas, que presentaron demandas por $371.600 millones, equivalentes a 1,86 veces el monto ofrecido por la empresa.

Los títulos fueron adjudicados a plazos de cinco y 12 años, con una tasa del 7,79 % efectivo anual, indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), para las dos subseries emitidas.



Según explicó ESSA, los recursos obtenidos permitirán financiar principalmente su plan de inversiones, cubrir gastos de operación y atender necesidades de capital de trabajo.

José Gregorio Ramírez Amaya, gerente encargado de la Electrificadora de Santander, señaló que la respuesta del mercado representa una señal de confianza en la sostenibilidad financiera de la compañía y permitirá fortalecer la financiación de largo plazo para ejecutar las inversiones que requiere el sistema eléctrico.

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Actualmente, ESSA tiene presencia principalmente en Santander, donde concentra el 69,8 % del mercado de comercialización de energía eléctrica. También desarrolla operaciones en Cesar, Bolívar, Antioquia y Boyacá.

La empresa cuenta con 82 subestaciones eléctricas, dos plantas hidroeléctricas con una capacidad nominal conjunta de 21,2 megavatios y un área de cobertura de 37.087 kilómetros cuadrados.

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Al cierre del primer semestre de 2026, la Electrificadora de Santander reportó 973.499 clientes y una cobertura del servicio de energía eléctrica del 98,94 % en los 102 municipios de su área de influencia.

La compañía señaló que esta nueva emisión hace parte de su estrategia para diversificar las fuentes de financiación y garantizar recursos que respalden sus proyectos y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los territorios donde presta sus servicios.

