En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Choque de trenes España
Megaoperativo en Bogotá
Flávio Bolsonaro
María Corina Machado
Kbeto Zuleta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Fenalco e Intergremial Antioquia reiteraron la necesidad de eliminar la Tasa de Seguridad

Fenalco e Intergremial Antioquia reiteraron la necesidad de eliminar la Tasa de Seguridad

Los gremios consideran que el impuesto afecta la competitividad empresarial, castiga la formalidad y amenaza la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Refuerzo de seguridad para elecciones en Antioquia.
Refuerzo de seguridad para elecciones en Antioquia.
Foto: Gobernación de Antioquia.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

A través de un comunicado, Fenalco Antioquia e Intergremial Antioquia solicitaron eliminar la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia al considerar que este tributo representa una carga económica para las empresas y limita el desarrollo del departamento.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En la comunicación dirigida al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, las organizaciones gremiales argumentaron que, ante el nuevo panorama en el que el Gobierno nacional asumiría los recursos necesarios para la seguridad territorial, pierde justificación mantener este cobro departamental.

Últimas noticias

Disidencias de las Farc
Antioquia

¿Quién era alias 'Primo Sangre', el hombre abatido en el megaoperativo en Medellín?

Búsqueda de niña asesinada en Frontino, Antioquia.jpg
Antioquia

Con volantes y millonaria recompensa, siguen tras la pista del asesino de niña en Frontino

Publicidad

Según los representantes de los gremios, la sobretasa se suma a los elevados costos operativos que enfrentan actualmente los empresarios, lo que afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de perjudicar la competitividad de Antioquia.

“Este tributo representa una carga asfixiante para nuestro ecosistema empresarial”, señalaron los gremios que también advirtieron que el cobro castiga la formalidad y podría poner en riesgo la permanencia de negocios que generan empleo en la región.

Los gremios sostuvieron que, si la Nación asume la financiación de la seguridad, sería oportuno reducir las presiones económicas sobre el sector productivo, por lo que insistieron en la necesidad de frenar la pérdida de empleos y evitar que las empresas continúen asumiendo obligaciones económicas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Con este panorama, Fenalco e Intergremial le pidieron al gobernador de Antioquia evaluar el desmonte de la Tasa de Seguridad para facilitar la actividad empresarial y promover el desarrollo económico en el departamento.

Relacionados

Noticias de hoy

Fenalco Antioquia

Seguridad ciudadana

Gobernación de Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad