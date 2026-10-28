Fenalco e Intergremial Antioquia reiteraron la necesidad de eliminar la Tasa de Seguridad

A través de un comunicado, Fenalco Antioquia e Intergremial Antioquia solicitaron eliminar la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia al considerar que este tributo representa una carga económica para las empresas y limita el desarrollo del departamento.

En la comunicación dirigida al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, las organizaciones gremiales argumentaron que, ante el nuevo panorama en el que el Gobierno nacional asumiría los recursos necesarios para la seguridad territorial, pierde justificación mantener este cobro departamental.

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Según los representantes de los gremios, la sobretasa se suma a los elevados costos operativos que enfrentan actualmente los empresarios, lo que afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de perjudicar la competitividad de Antioquia.

“Este tributo representa una carga asfixiante para nuestro ecosistema empresarial”, señalaron los gremios que también advirtieron que el cobro castiga la formalidad y podría poner en riesgo la permanencia de negocios que generan empleo en la región.



Los gremios sostuvieron que, si la Nación asume la financiación de la seguridad, sería oportuno reducir las presiones económicas sobre el sector productivo, por lo que insistieron en la necesidad de frenar la pérdida de empleos y evitar que las empresas continúen asumiendo obligaciones económicas.

Con este panorama, Fenalco e Intergremial le pidieron al gobernador de Antioquia evaluar el desmonte de la Tasa de Seguridad para facilitar la actividad empresarial y promover el desarrollo económico en el departamento.