Video captó el momento exacto del violento choque entre un bus y un carro en vía Soacha - Mesitas

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado 31 de octubre en la vía que comunica a Soacha con Mesitas del Colegio, en Cundinamarca. El siniestro, que involucró a un bus de servicio intermunicipal y un vehículo particular, dejó ocho personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

El momento exacto del choque quedó registrado en una cámara de seguridad. El video, que comenzó a circular en redes sociales, muestra cómo un automóvil que transitaba por este corredor vial se desvía de su trayectoria e invade el carril contrario, por donde avanzaba el bus intermunicipal.

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En cuestión de segundos, ambos vehículos terminan chocando de frente, en un impacto que ocasionó graves daños materiales. Las imágenes permiten observar cómo el automóvil pierde su recorrido habitual y queda involucrado en el fuerte choque contra el vehículo de transporte público.

De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el accidente dejó ocho personas lesionadas. Entre los afectados se encuentran tres menores de edad, aunque ninguno de los heridos presentaría lesiones de consideración, según el reporte inicial.



¿Qué se sabe de los heridos tras el accidente?

Tras la emergencia, organismos de socorro llegaron al lugar para atender a las personas involucradas y coordinar su traslado a un centro asistencial.

Según el reporte de Bomberos Cundinamarca, los lesionados fueron transportados en ambulancias del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y de Bomberos de San Antonio del Tequendama hacia el Hospital San Antonio del Tequendama, donde recibirían atención médica.

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El siniestro ocurrió en el corredor vial que conecta a Soacha con Mesitas del Colegio, antes de llegar al sector de Pradilla. Los primeros registros conocidos del accidente muestran los daños considerables en la parte delantera del automóvil y las bolsas de aire desplegadas en su interior, evidencia de la fuerza del impacto.

Mientras se adelantaban las labores de atención de los afectados y el retiro de los vehículos involucrados, la movilidad en este tramo presentó restricciones. Se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.