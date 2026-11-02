Dos soldados profesionales muertos y otros cinco uniformados afectados dejaron varios ataques con drones cargados con explosivos por parte de integrantes del ELN, contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25, en el departamento del Chocó.

De acuerdo a la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron entre el 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre de 2026, en inmediaciones de los sectores de Juntas de Tamaná y La Italia, en jurisdicción del municipio de San José del Palmar.

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Detallaron que las tropas fueron objeto de constantes ataques indiscriminados mediante aeronaves no tripuladas.

Tras conocerse la situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó sobrevuelos permanentes en el área para facilitar la extracción del personal que estaba en la zona y su posterior traslado a centros asistenciales, donde reciben atención médica.



Dos soldados fueron asesinados por el ELN en ataques con drones en Chocó Foto: Ejército

A través de un comunicado, rechazaron los hechos y señalaron que estas acciones constituyen una violación de los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al poner en riesgo la vida y la integridad de los militares que cumplían funciones constitucionales de seguridad y protección de la soberanía nacional.

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También expresaron condolencias a los familiares de los dos soldados profesionales fallecidos.

La Décima Quinta Brigada reportó que desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido, activó los protocolos institucionales y dispuso acompañamiento integral y apoyo permanente para las familias de las víctimas, en medio de esta situación.