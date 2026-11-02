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Recuperan a adolescente que había sido reclutado por las disidencias de las Farc en el Catatumbo

También se desmovilizaron dos integrantes de la estructura 33, quienes se entregaron de manera voluntaria, informó el Ejército nacional.

Recuperan a adolescente que había sido reclutado por las disidencias.jpg
Recuperan a adolescente que había sido reclutado por las disidencias //
Foto: Ejército Nacional
Por: María Palomo
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Un adolescente, de nacionalidad venezolana, fue recuperado por parte de tropas pertenecientes al batallón de operaciones n.º 11 de la Fuerza de Tarea Vulcano adscritas a la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia, ubicadas en el Catatumbo, Norte de Santander, en medio de una ofensiva militar que se presentaba en la zona; presuntamente, el menor de edad habría sido reclutado de forma ilegal por la estructura 33 de las disidencias de las Farc.

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El menor fue puesto bajo disposición del Instituto de Bienestar Familiar de Colombia (ICBF), de acuerdo con los protocolos establecidos por la ley colombiana y los estándares de protección internacionales.

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En paralelo, dos integrantes de dicha estructura se entregaron de manera voluntaria ante la Fuerza Pública; uno de ellos se presentó ante los soldados que se encontraban adelantando labores de seguridad en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, mientras que el segundo se rindió a tropas de este mismo municipio, entregando además una pistola, munición, una granada de mano, una motocicleta sin placa y un celular. Ambos integrantes de dicha estructura quedaron a disposición de las autoridades.

Incautación en Catatumbo.jpg
Incautación en Catatumbo //
Foto: Ejército

También se dio a conocer que, en medio de esta acción, efectivos pertenecientes al Ejército Nacional lograron la incautación de material de guerra, comunicaciones y tecnología de uso ilícito, una operación que logró el debilitamiento de la capacidad logística y de vigilancia armada.

De esta manera, el Ejército Nacional ratifica su compromiso institucional gracias a la permanente presión operacional que adelantan las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano de la Segunda División del Ejército Nacional en Norte de Santander, que buscan seguir debilitando las capacidades de los grupos armados organizados, así como brindar la seguridad y tranquilidad en la población de la región del Catatumbo.

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