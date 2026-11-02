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Desmantelan laboratorio de cocaína que generaba $68 millones mensuales en el Cesar

El Ejército destruyó en San Alberto, Cesar, un laboratorio de cocaína que pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y tenía capacidad para producir 600 kilos de droga al mes.

Desmantelan laboratorio de cocaína que generaba $68 millones mensuales en el Cesar
Desmantelan laboratorio de cocaína que generaba $68 millones mensuales en el Cesar
Foto: Gobernación del Cesar
Por: Laura Alejandra Moreno
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Actualizado: 2 de nov, 2026

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, destruyó un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que, al parecer, pertenecía a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. La infraestructura fue localizada en la vereda Alto del Oso, jurisdicción del municipio de San Alberto, en el sur del Cesar.

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De acuerdo con la información entregada por la Quinta Brigada del Ejército, el laboratorio estaría al servicio del Frente Resistencia Campesina de este grupo armado organizado y tendría capacidad para producir aproximadamente 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes.

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Las autoridades señalaron que esta infraestructura representaba ingresos superiores a los 68 millones de pesos mensuales para las finanzas de la organización criminal. Con su destrucción, además, se habría evitado que más de un millón de dosis de estupefacientes llegaran al mercado ilegal.

Durante la intervención militar, las tropas encontraron 848 galones de insumos líquidos, de los cuales 800 correspondían a ACPM y 48 a ácido clorhídrico. También fueron hallados 350 kilogramos de soda cáustica.

Entre los elementos utilizados para el procesamiento de la droga se encontraban cinco hornos, cuatro grameras, una balanza, un equipo denominado marciano, cuatro tanques con capacidad de 500 litros cada uno, dos tolvas, un molde y nueve bidones.

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La operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería número 14 Capitán Antonio Ricaurte, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Antinarcóticos.

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Según el Ejército, este resultado hace parte de las operaciones militares dirigidas contra las economías ilícitas de los grupos armados organizados, particularmente aquellas relacionadas con el narcotráfico.

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