Expulsan a 44 hondureños de Colombia por presunta pesca ilegal en aguas de San Andrés

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la expulsión de 44 ciudadanos hondureños que, según informó, fueron sorprendidos realizando actividades de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales colombianas, cerca del archipiélago de San Andrés.

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que los extranjeros fueron detectados en flagrancia por la Armada Nacional mientras adelantaban actividades de pesca y explotación no autorizada de los recursos marinos del país.

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De acuerdo con la información entregada por el presidente, los 44 ciudadanos fueron puestos a disposición de Migración Colombia y el primero de noviembre fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a Honduras.

En su pronunciamiento, De La Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá las acciones para proteger la soberanía nacional y los recursos naturales de Colombia.



LA SOBERANÍA DE COLOMBIA SE RESPETA! ¡44 CIUDADANOS HONDUREÑOS EXPULSADOS POR PESCA ILEGAL EN AGUAS DE SAN ANDRÉS!



Se lo prometí al pueblo sanandresano durante mi visita: vamos a hacer respetar nuestras aguas territoriales y a defender cada centímetro de nuestra soberanía… pic.twitter.com/XlQBJEdCut — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026

El mandatario también advirtió que los ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el país y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán sometidos a las verificaciones correspondientes. Agregó que, cuando exista fundamento legal, se procederá con su deportación o expulsión.

Colombia recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que vienen a trabajar, a construir un futuro y a contribuir al desarrollo de nuestra nación. Pero quienes vengan a delinquir, a sembrar el terror, a violar nuestras leyes o a explotar ilegalmente nuestros recursos se encontrarán con todo el poder legítimo del Estado Manifestó.

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El presidente reconoció la labor de la Armada Nacional y de Migración Colombia por el procedimiento y afirmó que la defensa de las aguas territoriales y de los recursos marítimos será una prioridad de su administración.

“Las fronteras se respetan, nuestros mares se respetan y los recursos naturales de Colombia no son botín de nadie”, escribió en su cuenta de X.

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El anuncio se produjo después de la visita que realizó el presidente a San Andrés, donde se comprometió a reforzar la protección de las aguas territoriales colombianas.