En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Planadas
Avión en Florida
Murió Antonio Navarro Wolff
Posible caso de ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Expulsan a 44 hondureños de Colombia por presunta pesca ilegal en aguas de San Andrés

Expulsan a 44 hondureños de Colombia por presunta pesca ilegal en aguas de San Andrés

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que los extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia y enviados de regreso a Honduras.

Expulsan a 44 hondureños de Colombia por presunta pesca ilegal en aguas de San Andrés
Expulsan a 44 hondureños de Colombia por presunta pesca ilegal en aguas de San Andrés
Foto: Migración Colombia
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la expulsión de 44 ciudadanos hondureños que, según informó, fueron sorprendidos realizando actividades de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales colombianas, cerca del archipiélago de San Andrés.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que los extranjeros fueron detectados en flagrancia por la Armada Nacional mientras adelantaban actividades de pesca y explotación no autorizada de los recursos marinos del país.

Últimas noticias

Ataque Planadas.jpg
Nación

Refuerzan la seguridad y asistencia humanitaria en Planadas, Tolima, tras atentado

Explosivos.jpg
Nación

Frustran atentado en Nariño: incautaron 117 kilos de explosivos y capturaron a presunto guerrillero

Publicidad

De acuerdo con la información entregada por el presidente, los 44 ciudadanos fueron puestos a disposición de Migración Colombia y el primero de noviembre fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a Honduras.

En su pronunciamiento, De La Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá las acciones para proteger la soberanía nacional y los recursos naturales de Colombia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El mandatario también advirtió que los ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el país y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán sometidos a las verificaciones correspondientes. Agregó que, cuando exista fundamento legal, se procederá con su deportación o expulsión.

Colombia recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que vienen a trabajar, a construir un futuro y a contribuir al desarrollo de nuestra nación. Pero quienes vengan a delinquir, a sembrar el terror, a violar nuestras leyes o a explotar ilegalmente nuestros recursos se encontrarán con todo el poder legítimo del Estado
Manifestó.

Publicidad

El presidente reconoció la labor de la Armada Nacional y de Migración Colombia por el procedimiento y afirmó que la defensa de las aguas territoriales y de los recursos marítimos será una prioridad de su administración.

“Las fronteras se respetan, nuestros mares se respetan y los recursos naturales de Colombia no son botín de nadie”, escribió en su cuenta de X.

Publicidad

El anuncio se produjo después de la visita que realizó el presidente a San Andrés, donde se comprometió a reforzar la protección de las aguas territoriales colombianas.

Relacionados

Migración Colombia

Abelardo De La Espriella

San Andrés y Providencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad