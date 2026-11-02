Refuerzan la seguridad y asistencia humanitaria en Planadas, Tolima, tras atentado

Efectivos del batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 9 y unidades de la Novena Brigada del Ejército Nacional, ya se encuentran en Planadas, municipio del Tolima, afectado por un atentado terrorista, luego de que una volqueta fuera detonada en el barrio Aeropuerto, zona con cercanía al Hospital Centro de este municipio.

El hecho atroz ha generado indignación y repudio en diferentes sectores, a través de un comunicado oficial el Ministerio de Defensa señaló a integrantes de la estructura ´Geronimo Galeoana´ disidencia al mando de alias ´Yamaha´ y con accionar criminal de alias 'Amazonas' bajo el mando de las disidencias de las Farc, donde fallecieron cuatro personas entre ellas una menor de dos meses de edad y 17 resultaron heridas.

Ataque en Planadas Foto: suministrada

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La Defensa Civil Colombia en conjunto con la Fuerza Pública han desplegado un plan de atención inmediata, donde se realizará la instalación de un hospital de campaña, que cuenta con 2 carpas de 36 metros cuadrados y ventilación para brindar atención médica a la población.

Así como la llegada del batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 9 las cuales se desplegarán con el fin de encontrar a los autores de este crimen y poder judicializarlos o neutralizarlos sea el caso, estas acciones contribuyen y fortalecen la presencia institucional, seguridad y capacidades operacionales, adelantando labores de control y registro que buscan garantizar la protección de la población civil.