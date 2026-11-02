En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Planadas
Avión en Florida
Murió Antonio Navarro Wolff
Posible caso de ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Nos devolvimos 30 años": habitante de Planadas, tras ataque con explosivos que dejó cuatro muertos

"Nos devolvimos 30 años": habitante de Planadas, tras ataque con explosivos que dejó cuatro muertos

Asimismo, aclaró que por la fuerza y la secuencia de las explosiones supieron de inmediato que no se trataba de un ataque con drones, lo que desató el pánico entre los habitantes al no saber dónde buscar refugio.

Ataque Planadas (1).jpg
Ataque en Planadas
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Un grave atentado terrorista sacudió la tranquilidad del municipio de Planadas, en el sur del Tolima, registrado hacia las 9:00 p.m.. El violento ataque, que causó cuantiosos daños materiales, múltiples heridos y cuatro personas fallecidas, impactó de manera directa a la población civil de una zona que históricamente ha luchado por dejar atrás la violencia y consolidarse como un territorio cafetero de paz.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Noche de terror por explosiones

Camilo Enciso, líder cafetero del municipio de 53 años, relató en Blu Radio los momentos de angustia que vivió junto a su familia en su vivienda, ubicada a aproximadamente cuatro cuadras del lugar de las detonaciones.

Últimas noticias

Explosivos.jpg
Nación

Frustran atentado en Nariño: incautaron 117 kilos de explosivos y capturaron a presunto guerrillero

Cabecillas de estructura criminal del Caribe capturados en Cali.
Nación

Caen en Cali alias 'Joel Piraña' y 'Rulay' cabecillas de peligrosa estructura criminal del Caribe

Publicidad

"Esto es un pueblo pequeño... mi casa queda como unas cuatro cuadras del sitio donde cayeron los cilindros bombas, que eso fue lo que sucedió a las 9 de la noche. Yo creo que fue un estruendo muy, muy fuerte y pues sacudió todo el pueblo", afirmó.

Enciso explicó que se encontraba viendo televisión con su esposa y su hija de 5 años cuando sintió la sacudida. "Se movió todo, nos movió el piso como si fuera así un temblor, pero pues yo soy de acá de la región y hace 30 años en Gaitania, Tolima, vivíamos esas explosiones constantemente cuando se hacían las tomas guerrilleras", recordó.

Asimismo, aclaró que por la fuerza y la secuencia de las explosiones supieron de inmediato que no se trataba de un ataque con drones, lo que desató el pánico entre los habitantes al no saber dónde buscar refugio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El líder social lamentó la "sevicia" de la acción bélica, señalando que, aunque hay un batallón del Ejército cerca del sector, el ataque afectó principalmente a la población civil y no dejó daños en la sede militar.

Publicidad

Un territorio histórico que le apuesta al café y a la paz

La tragedia resulta especialmente dolorosa para la comunidad de Planadas debido al contexto histórico de la región. El municipio es reconocido por situarse muy cerca de la vereda Marquetalia, lugar donde nacieron las guerrillas de las Farc hace más de 60 años. Además, en la década de 1990 y durante cerca de 12 años, la zona fue un epicentro del cultivo de amapola.

Pese a este pasado, la comunidad ha liderado importantes esfuerzos de reconciliación, destacando que hace 27 años se firmó allí el primer acuerdo de paz entre los indígenas Nasa y las Farc, transformando el territorio en un próspero municipio cafetero para superar el estigma de la guerra.

Publicidad

De igual manera, la comunidad conserva un legado de la Comisión de la Verdad en el parque de Gaitania, enfocado en el perdón y la no repetición del conflicto armado. Tras varios años de "tranquilidad aparente", el reciente atentado ha causado una profunda aflicción en la comunidad.

Sobre esto, Enciso expresó: "Lo que sucedió anoche sí nos acongoja el corazón porque es volver a lo que vivíamos hace 30 años constantemente en el territorio".

Finalmente, enfatizó que los habitantes merecen vivir en tranquilidad y seguir trabajando por el desarrollo de su tierra sin verse obligados a desplazarse. "Nosotros le apostamos a la paz de este país y de este mundo, y queremos que este terruño, que es tan lindo, nos permita disfrutarlo", concluyó.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista:

Relacionados

Tolima

Ataque terrorista

FARC

Publicidad

Publicidad

Publicidad