"Nos devolvimos 30 años": habitante de Planadas, tras ataque con explosivos que dejó cuatro muertos

Un grave atentado terrorista sacudió la tranquilidad del municipio de Planadas, en el sur del Tolima, registrado hacia las 9:00 p.m.. El violento ataque, que causó cuantiosos daños materiales, múltiples heridos y cuatro personas fallecidas, impactó de manera directa a la población civil de una zona que históricamente ha luchado por dejar atrás la violencia y consolidarse como un territorio cafetero de paz.

Noche de terror por explosiones

Camilo Enciso, líder cafetero del municipio de 53 años, relató en Blu Radio los momentos de angustia que vivió junto a su familia en su vivienda, ubicada a aproximadamente cuatro cuadras del lugar de las detonaciones.

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"Esto es un pueblo pequeño... mi casa queda como unas cuatro cuadras del sitio donde cayeron los cilindros bombas, que eso fue lo que sucedió a las 9 de la noche. Yo creo que fue un estruendo muy, muy fuerte y pues sacudió todo el pueblo", afirmó.

#EnDesarrollo Un ataque, presuntamente con drones, se registra en el municipio de Planadas, sur del departamento del Tolima.



De manera preliminar, se reportan afectaciones en infraestructura y varias personas habrían resultado heridas, quienes estarían siendo trasladadas a… pic.twitter.com/eKubAsNjI4 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 2, 2026

Enciso explicó que se encontraba viendo televisión con su esposa y su hija de 5 años cuando sintió la sacudida. "Se movió todo, nos movió el piso como si fuera así un temblor, pero pues yo soy de acá de la región y hace 30 años en Gaitania, Tolima, vivíamos esas explosiones constantemente cuando se hacían las tomas guerrilleras", recordó.



Asimismo, aclaró que por la fuerza y la secuencia de las explosiones supieron de inmediato que no se trataba de un ataque con drones, lo que desató el pánico entre los habitantes al no saber dónde buscar refugio.

El líder social lamentó la "sevicia" de la acción bélica, señalando que, aunque hay un batallón del Ejército cerca del sector, el ataque afectó principalmente a la población civil y no dejó daños en la sede militar.

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Un territorio histórico que le apuesta al café y a la paz

La tragedia resulta especialmente dolorosa para la comunidad de Planadas debido al contexto histórico de la región. El municipio es reconocido por situarse muy cerca de la vereda Marquetalia, lugar donde nacieron las guerrillas de las Farc hace más de 60 años. Además, en la década de 1990 y durante cerca de 12 años, la zona fue un epicentro del cultivo de amapola.

Pese a este pasado, la comunidad ha liderado importantes esfuerzos de reconciliación, destacando que hace 27 años se firmó allí el primer acuerdo de paz entre los indígenas Nasa y las Farc, transformando el territorio en un próspero municipio cafetero para superar el estigma de la guerra.

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De igual manera, la comunidad conserva un legado de la Comisión de la Verdad en el parque de Gaitania, enfocado en el perdón y la no repetición del conflicto armado. Tras varios años de "tranquilidad aparente", el reciente atentado ha causado una profunda aflicción en la comunidad.

Sobre esto, Enciso expresó: "Lo que sucedió anoche sí nos acongoja el corazón porque es volver a lo que vivíamos hace 30 años constantemente en el territorio".

Finalmente, enfatizó que los habitantes merecen vivir en tranquilidad y seguir trabajando por el desarrollo de su tierra sin verse obligados a desplazarse. "Nosotros le apostamos a la paz de este país y de este mundo, y queremos que este terruño, que es tan lindo, nos permita disfrutarlo", concluyó.

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Escuche aquí la entrevista: