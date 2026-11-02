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Blu Radio  / Nación  / MinSalud exige respeto a misión médica tras ataque en Planadas, Tolima: graves daños en el hospital

MinSalud exige respeto a misión médica tras ataque en Planadas, Tolima: graves daños en el hospital

El Ministerio advirtió que el ataque con explosivos afectó la prestación de los servicios médicos y obligó a evacuar uno de los espacios de atención. También pidió respetar y proteger la misión médica.

Atentado Planadas.jpg
Atentado en Planadas
Foto: Captura de pantalla video
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

El Ministerio de Salud y Protección Social rechazó el ataque con explosivos registrado durante la noche del primero de noviembre en el municipio de Planadas, en el sur del Tolima, que, según los reportes preliminares, dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, varias personas heridas y afectaciones en la prestación de los servicios de salud; también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, las personas heridas y la comunidad de Planadas.

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De acuerdo con la entidad, el ataque obligó a evacuar uno de los espacios donde se prestaban servicios médicos y a habilitar un lugar alternativo para atender a las personas heridas. Entretanto, las autoridades territoriales continúan verificando el balance definitivo de víctimas y daños.

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El Ministerio destacó también que, pese a las condiciones de seguridad, el personal de salud de Planadas ha mantenido la atención de las personas afectadas y activado los mecanismos necesarios para responder a la emergencia.

“Es inaceptable que la violencia siga cobrando vidas y poniendo en riesgo la atención médica de las comunidades. Ningún trabajador de la salud debería tener que arriesgar su vida para salvar la de otros. La Misión Médica debe ser respetada y protegida en todo momento”, afirmó la ministra de Salud, Ana María Vesga

Además, recordó que el personal sanitario, las instalaciones médicas, las ambulancias y los equipos destinados a la atención de pacientes cuentan con protección especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario, conforme a los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II.

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A través de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres (OGTED), la cartera de Salud mantiene el seguimiento a la situación y la coordinación con las autoridades territoriales para acompañar la respuesta y garantizar la continuidad de los servicios médicos.

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