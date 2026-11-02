Momento exacto del ataque con explosivos y drones que dejó cuatro muertos en Planadas, Tolima

El municipio Planadas, en Tolima, fue escenario de un violento atentado perpetrado con drones cargados con explosivos. El momento quedó registrado en las grabaciones de cámaras de seguridad de varias zonas del municipio.

Las autoridades confirmaron que este ataque terrorista dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre las cuales se encuentra una bebé de apenas dos meses de vida, además de un número sin determinar de personas heridas.

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El hecho violento ocurrió en las cercanías de una base militar de la zona, una jurisdicción en la que operan diversas disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Farc.

Frente a la gravedad de los acontecimientos registrados durante la noche previa, la gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Matiz, ofreció un reporte oficial confirmando el saldo preliminar de cuatro víctimas mortales y el lamentable deceso de la lactante.



La mandataria departamental condenó de manera enfática la agresión a través de una declaración pública. Matiz calificó lo sucedido en Planadas como un suceso de extrema gravedad, tildándolo de "acto vil y criminal" que las autoridades y la sociedad rechazan con absoluta contundencia.

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En sus declaraciones, la gobernadora enfatizó que atentar contra la población civil indefensa, así como poner en peligro la vida de los soldados y de las familias tolimenses, representa cruzar una línea que no se va a tolerar bajo ninguna circunstancia.

Del mismo modo, expresó su profunda solidaridad con las familias de las víctimas. Matiz tildó la agresión de "inadmisible" y demandó abiertamente la intervención de la justicia y la implementación de acciones contundentes para detener esta barbarie.

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Por su parte, el Ejército Nacional emitió un pronunciamiento institucional rechazando categóricamente el acto terrorista acontecido en la noche anterior en el municipio de Planadas.

De acuerdo con la evaluación hecha por la institución militar, esta acción criminal configura una grave vulneración de los Derechos Humanos, en la medida en que ataca frontalmente derechos fundamentales consagrados como la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad de la población civil.