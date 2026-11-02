Frustran atentado en Nariño: incautaron 117 kilos de explosivos y capturaron a presunto guerrillero

Un atentado contra las instalaciones del peaje Cano Bajo, en el departamento de Nariño, fue frustrado por la Policía Nacional tras el hallazgo de 117 kilogramos de explosivos que eran transportados en un vehículo Renault. Durante el procedimiento, realizado en el sector de Cano Bajo, municipio de Chachagüí, las autoridades capturaron a una persona en flagrancia.

La información la dio a conocer el presidente Abelardo De La Espriella, quien informó que la operación permitió la incautación de 78 artefactos explosivos artesanales, conocidos como 'tatucos', distribuidos en dos cilindros de 40 libras.

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El vehículo fue detectado mientras transitaba por la vía Panamericana, corredor que comunica a Pasto con Popayán. El automotor procedía del corregimiento de El Remolino, en el municipio de Taminango, y, según las primeras indagaciones, tendría como objetivo trasladar los explosivos para ejecutar un ataque contra las instalaciones del peaje Cano Bajo.

El mandatario señaló que la intervención oportuna de los uniformados evitó una posible tragedia, debido a la capacidad destructiva del material incautado y al riesgo que representaba para las personas que transitan por este importante corredor vial.



Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la preparación del atentado.

El presidente detalló que en la zona delinque el frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, por lo que se indaga sobre la posible participación de esta estructura criminal en el hecho.

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De La Espriella aseguró que las autoridades mantienen una alerta permanente frente a las amenazas de acciones terroristas y destacó que, por cada atentado que las organizaciones criminales logran ejecutar, la Fuerza Pública trabaja para impedir otros ataques.

Asimismo, sostuvo que los recientes intentos de acciones violentas serían una reacción a la presión que las autoridades ejercen sobre las estructuras criminales y afirmó que la ofensiva contra el narcoterrorismo continuará.