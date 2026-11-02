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Blu Radio  / Nación  / Caen en Cali alias 'Joel Piraña' y 'Rulay' cabecillas de peligrosa estructura criminal del Caribe

Caen en Cali alias 'Joel Piraña' y 'Rulay' cabecillas de peligrosa estructura criminal del Caribe

La captura de estos delincuentes fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que no importa donde se escondan los criminales, serán encontrados y llevados a la justicia.

Cabecillas de estructura criminal del Caribe capturados en Cali.
Presidencia de la República.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

En la mañana de este lunes festivo, en medio de un operativo adelantado esta mañana en la ciudad de Cali, fueron capturados Joel José llames Vásquez, conocido en el mundo criminal como ‘Joel Piraña’ y Eduardo Correa Barros, alias ‘Rulay’, integrantes de la estructura criminal La Nueva Generación del Freseo, que delinque en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, principalmente en el municipio de Soledad, Atlántico.

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'Joel Piraña' es el segundo cabecilla de esta banda criminal y 'Rulay' era el coordinador de sicarios, quienes recibían órdenes directas de alias 'El Menor', para coordinar homicidios, extorsiones y demás actividades de narcotráfico y rentas ilícitas en el caribe colombiano, amenazando constantemente a comerciantes y empresarios.

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La captura de estos delincuentes fue confirmada por el presidente, Abelardo De La Espriella, en su cuenta de X, quien aseguró que no importa donde se escondan los criminales, serán encontrados y llevados a la justicia.

"Con estas capturas golpeamos la línea de mando de esa organización y debilitamos su capacidad para ordenar asesinatos, extorsionar a los ciudadanos y expandir sus actividades criminales en el Caribe colombiano. ¡El que la hace la paga! En Colombia no habrá territorios vedados para la Fuerza Pública", dijo el presidente en su trino.

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