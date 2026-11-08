Tabla de posiciones Liga BetPlay II: Santa Fe clasificó y Millonarios deberá ganar en la fecha 19

La fecha 18 de la Liga BetPlay II dejó movimientos importantes en la pelea por ingresar a los cuadrangulares semifinales. Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe aseguraron su presencia entre los ocho, mientras Millonarios deberá esperar hasta la última jornada para definir su futuro en el campeonato.

¿Qué pasó en el partido entre Deportes Tolima y Millonarios?

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En el duelo disputado en el estadio Manuel Murillo Toro Millonarios comenzó en ventaja gracias a Juan Guillermo Cuadrado, quien abrió el marcador al minuto 7 con un cobro de tiro libre.

Sin embargo, Deportes Tolima consiguió remontar el resultado en casa y sumó una victoria que dejó al conjunto capitalino sin la posibilidad de asegurar su clasificación en esta fecha. De esta manera, Millonarios tendrá que jugarse su cupo en la última jornada del todos contra todos ante Alianza Valledupar en el Campín.

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¿Qué equipos aseguraron su clasificación a los cuadrangulares?

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Atlético Bucaramanga consiguió su boleto tras golear 4-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería. El equipo local quedó condicionado desde los primeros minutos, luego de que el arquero Franklin Mosquera cometiera una falta que terminó en penalti y recibiera tarjeta roja.

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Independiente Santa Fe también aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales después de golear 5-0 a su rival. El conjunto cardenal aprovechó que el equipo visitante se presentó con una nómina conformada mayoritariamente por juveniles, debido a la huelga de sus jugadores profesionales por una deuda de dos meses de salario.

Con este resultado, el León puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas y confirmó su presencia en las finales de la Liga BetPlay II.

La jornada también dejó los siguientes marcadores:

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Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá.

Fortaleza 0-3 Independiente Medellín.

Once Caldas 1-0 Águilas Doradas.

Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira.

América de Cali 0-0 Deportivo Cali.

Alianza 1-2 Llaneros.

La fecha 18 continuará este lunes 9 de noviembre con el partido entre Junior y Cúcuta Deportivo, programado para las 7:00 de la noche.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II

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