Ejército Nacional halló un depósito con más de 30 kilos de explosivos en Santa Rosa de Osos

Un depósito ilegal con 34 kilogramos de material explosivo del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' fue hallado por las tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de San Pablo, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Osos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el lugar también fueron encontrados tres dispositivos explosivos improvisados, material de intendencia y tres brazaletes con distintivos alusivos al Frente 36 de alias 'Calarcá'.

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Este material, que presuntamente estaría relacionado con posibles atentados contra la Fuerza Pública, fue ubicado durante las labores de control territorial que hace el Ejército Nacional en el Norte antioqueño.

Hay que mencionar que es el segundo golpe que se da contra las disidencias en menos de 24 horas luego de que en el municipio de Yarumal fueran abatidos dos delincuentes que harían parte de la alianza entre alias 'Calarcá' y alias 'Primo Gay'.



En ese operativo, donde también se halló un fusil de las Fuerzas Armadas de Venezuela, fueron destruidos algunos explosivos del Frente 36 que serían usados no solo para atentar contra la Fuerza Pública sino para atemorizar a la población en el Norte del departamento.

Otros operativos contra la minería

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El Ejército Nacional logró intervenir cinco unidades de producción minera del Clan del Golfo que operaban en el río Man sin permisos ni licencias ambientales en zona rural del municipio de Cáceres.

Durante la intervención, las tropas destruyeron cinco motobombas, cinco clasificadoras y 30 metros de manguera negra, elementos utilizados para las actividades de explotación minera. Estos equipos tendrían un valor comercial aproximado de 30 millones de pesos, según las autoridades.

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Los datos entregados por el Ejército Nacional dejan en evidencia que la operación representaría una afectación superior a los 100 millones de pesos mensuales a las finanzas ilegales del Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

Los recursos generados en el municipio de Cáceres estarían relacionados con la extracción estimada de 243 gramos de oro y, presuntamente, serían destinados al fortalecimiento de las capacidades financieras, armadas y logísticas del Clan del Golfo.