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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército encontró fusil de Fuerzas Armadas de Venezuela en poder de disidentes en Yarumal, Antioquia

Ejército encontró fusil de Fuerzas Armadas de Venezuela en poder de disidentes en Yarumal, Antioquia

En medio del operativo fueron abatidos dos delincuentes, uno de ellos identificado como alias 'El Flaco' que tendría la misión de expandir la presidencia de disidencias y Clan del Golfo en el Norte antioqueño.

Arma venezolana hallada en Yarumal, Antioquia.
Arma venezolana hallada en Yarumal, Antioquia.
Cuarta Brigada del Ejército Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Dos hombres vinculados al Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', que están en alianza con el Clan del Golfo, fueron abatidos durante un combate con el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Yarumal.

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Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es que dentro de los elementos hallados está un poderoso fusil FAL calibre 762 de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Esta situación se encuentra siendo investigada minuciosamente para determinar cómo llegó el arma a poder de disidentes en el Norte antioqueño.

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Mientras avanzan las pesquisas sobre el arma extranjera, hay que mencionar que entre los fallecidos está alias ‘El Flaco’, señalado de liderar una comisión armada móvil y de impulsar la expansión de estas estructuras criminales en el Norte antioqueño. Además, habría sido enviado por alias 'Primo Gay' del Clan del Golfo para adelantar acciones delictivas.

Los hechos ocurrieron en la vereda Cedeño, en donde durante el desarrollo de la operación se reportó un enfrentamiento armado que dejó como resultado dos muertos en operaciones militares.

"Con esta acción afectamos las capacidades armadas y logísticas de esta alianza criminal, que tendría pretensiones de expansión en la subregión del norte del departamento, buscando controlar economías ilícitas como la minería ilegal y ejercer cobros extorsivos contra los sectores productivos de la región", señaló el general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

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En el procedimiento, las autoridades incautaron dos fusiles, 710 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores, teléfonos celulares, una memoria USB y material de intendencia. Además, localizaron y destruyeron material explosivo que, según el Ejército Nacional, sería utilizado por esta estructura criminal.

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Hay que mencionar que la inteligencia militar había permitido conocer que las instrucciones para alias 'El Flaco' era impulsar un plan de expansión desde Briceño hacia Yarumal, con el propósito de disputar el control territorial con el ELN.

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