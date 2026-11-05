En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Peña
Ueno Bank
Gustavo Petro
Delcy Jiménez
Cristiano Ronaldo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Decretan toque de queda para menores y restricción al parrillero en Campamento, Antioquia

Decretan toque de queda para menores y restricción al parrillero en Campamento, Antioquia

Medidas también incluyen el cierre de algunas calles céntricas de la localidad del Norte antioqueño.

336197_BLU Radio. Campamento / Foto: BLU Radio
BLU Radio. Campamento / Foto: BLU Radio
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Mientras avanzan las investigaciones en el municipio de Campamentos para esclarecer las circunstancias en las que dos jóvenes de 22 años de edad fueron baleados cuando salían de una cancha en la vía principal que comunica a esa localidad con Yarumal, autoridades tomaron medidas de seguridad para garantizar el orden público y se extenderán por varias semanas.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La más importante tiene que ver con el toque de queda nocturno para menores de edad hasta el próximo 27 de noviembre. La medida regirá todos los días entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente.

Últimas noticias

Samai.jpg
Antioquia

El superagente de cuatro patas que dejó al descubierto a los criminales en Medellín

Padres de Emanuel Otalvaro.jpg
Antioquia

De vender tamales a pelear la gloria olímpica: Emanuel Otálvaro disputa el oro en tenis de mesa

Publicidad

En el decreto, la administración local precisó que se permitirá el tránsito de menores de edad cuando se encuentren en compañía de sus padres o representantes legales y se dirijan a sus residencias o atiendan situaciones de fuerza mayor.

Sin embargo, en ningún caso esta excepción autoriza su permanencia en establecimientos o espacios donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas ni el consumo de estas por parte de los menores.

De igual manera, en materia de movilidad, por el mismo periodo estará prohibido el tránsito de motocicletas con parrillero, hombre o mujer, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, aunque se exceptúan de la disposición los vehículos oficiales.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por último, anunciaron el cierre de la carrera Santander, entre las calles Córdoba y Zea, en zona céntrica del municipio entre las 4:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

Publicidad

Sobre el reciente doble crimen, la información suministrada por la Policía no precisa quiénes serían los responsables ni los posibles móviles, pero de manera preliminar versiones de la comunidad señalan que podría haberse perpetrado por parte de las disidencias de las Farc con injerencia en esta zona del Norte de Antioquia.

Relacionados

Antioquia

Toque de Queda

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad