Decretan toque de queda para menores y restricción al parrillero en Campamento, Antioquia

Mientras avanzan las investigaciones en el municipio de Campamentos para esclarecer las circunstancias en las que dos jóvenes de 22 años de edad fueron baleados cuando salían de una cancha en la vía principal que comunica a esa localidad con Yarumal, autoridades tomaron medidas de seguridad para garantizar el orden público y se extenderán por varias semanas.

La más importante tiene que ver con el toque de queda nocturno para menores de edad hasta el próximo 27 de noviembre. La medida regirá todos los días entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente.

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En el decreto, la administración local precisó que se permitirá el tránsito de menores de edad cuando se encuentren en compañía de sus padres o representantes legales y se dirijan a sus residencias o atiendan situaciones de fuerza mayor.

Sin embargo, en ningún caso esta excepción autoriza su permanencia en establecimientos o espacios donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas ni el consumo de estas por parte de los menores.



De igual manera, en materia de movilidad, por el mismo periodo estará prohibido el tránsito de motocicletas con parrillero, hombre o mujer, entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, aunque se exceptúan de la disposición los vehículos oficiales.

Por último, anunciaron el cierre de la carrera Santander, entre las calles Córdoba y Zea, en zona céntrica del municipio entre las 4:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana.

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Sobre el reciente doble crimen, la información suministrada por la Policía no precisa quiénes serían los responsables ni los posibles móviles, pero de manera preliminar versiones de la comunidad señalan que podría haberse perpetrado por parte de las disidencias de las Farc con injerencia en esta zona del Norte de Antioquia.