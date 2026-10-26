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Decretan toque de queda en El Carmen de Viboral, Antioquia, tras asesinato de menor de edad

La medida regirá todos los días entre las 10:30 de la noche y las 5:00 de la mañana hasta el 27 de noviembre.

El Carmen de Viboral, Antioquia.
El Carmen de Viboral, Antioquia.
Alcaldía
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Tras el asesinato de un menor de edad, El Carmen de Viboral decretó el toque de queda para niños y adolescentes. La medida regirá todos los días entre las 10:30 de la noche y las 5:00 de la mañana hasta el 27 de noviembre.

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Luego de que se conociera el asesinato del menor de edad Agustín Alzate ocurrido hace unos días en El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, la Alcaldía anunció la implementación de un toque de queda para niños y adolescentes con el propósito de prevenir situaciones que los pongan en riesgo.

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De acuerdo con la información entregada por la Administración Municipal, la restricción comenzará a regir todos los días entre las 10:30 de la noche y las 5:00 de la mañana, y se extenderá hasta el próximo 27 de noviembre de 2026.

La disposición contempla algunas excepciones como que los menores podrán movilizarse durante el horario establecido si están acompañados por sus padres o adultos responsables, así como los estudiantes que asistan a jornadas nocturnas y porten su respectivo carné.

El secretario de Gobierno de El Carmen de Viboral, Daniel Quintero, señaló que el incumplimiento de la medida podrá dar lugar a la intervención de la Policía Nacional y a la aplicación de las medidas de protección correspondientes.

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“Se establece un toque de queda temporal para nuestros niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Es importante tener en cuenta que de no acatar estas medidas nos podremos ver expuestos a medidas correctivas”, afirmó.

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La decisión se conoce en medio de la preocupación por la seguridad de los menores en el municipio, luego del reciente homicidio que cobró la vida de un joven que, incluso, han denunciado que habría sido instrumentalizado por grupos delincuenciales con presencia en esta zona del departamento.

La Alcaldía de El Carmen de Viboral hizo un llamado a los padres y cuidadores para que acompañen a los menores, conozcan sus actividades y contribuyan al cumplimiento de la disposición que estará vigente por más de un mes.

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