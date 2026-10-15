Asesinan a menor de 13 años en El Carmen de Viboral: ofrecen millonaria recompensa por responsables

Hay consternación en el oriente de Antioquia tras el crimen en las últimas horas de un menor de edad en plena zona céntrica del municipio de El Carmen de Viboral. La víctima fue identificada preliminarmente como un niño de 13 años de edad, a quien en un aparente caso de hurto los victimarios le propinaron varios disparos con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron a dos cuadras del parque principal de esta localidad, en la salida hacia el vecino municipio de Rionegro y en su huida los presuntos responsables se habrían llevado su morral.

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Así lo indicó en su cuenta de X el gobernador Andrés Julián Rendón, quien ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables de este ataque.

“Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos. No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen”, escribió en su cuenta de X el mandatario.



Me reportan el asesinato de un menor de 13 años en El Carmen de Viboral. Los asesinos se habrían llevado su morral. La @PoliciaColombia acordonó la zona. La @GobAntioquia ofrece una recompensa de hasta $200 millones para quienes suministren información. Urge esclarecer este hecho… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 15, 2026

Esta fue la segunda muerte violenta que en menos de 12 horas se registró en el Oriente de Antioquia, pues en Marinilla un joven venezolano de 21 años de edad fue víctima de un ataque sicarial en una barbería del barrio Cantoncito. El crimen interrumpió 80 días consecutivos sin homicidios en ese municipio.