A través de un video difundido en redes sociales, Andrés Felipe Henao Muñoz, paciente con inmunodeficiencia común variable, una enfermedad huérfana que compromete el sistema inmunológico y exige la aplicación mensual de inmunoglobulina humana, denunció que lleva seis meses sin recibir este tratamiento especializado. El joven indicó que la suspensión de la terapia se ha visto reflejada en nueve hospitalizaciones durante el año y que actualmente permanece internado desde hace 15 días en el hospital La Merced, en el municipio donde reside, en Antioquia.

Según relató Henao Muñoz en su mensaje, durante estos 15 días de hospitalización su médico tratante ha solicitado su remisión a una clínica de mayor nivel de complejidad para que reciba valoración por la especialidad de inmunología y se reanude la aplicación de la inmunoglobulina humana.

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"Llevo seis meses sin recibir dicho tratamiento, seis meses de espera, incertidumbre y preocupación por las consecuencias que esta interrupción está representando para mi salud, como lo evidencian las nueve hospitalizaciones que llevo durante este", indicó.

El paciente señaló que, a pesar de contar con una acción de tutela con sanción favorable ya ratificada y de haber radicado una petición, queja o reclamo ante la Superintendencia Nacional de Salud, aún no obtiene respuesta ni cumplimiento por parte de la Nueva EPS frente a su atención.



En su pronunciamiento, Henao Muñoz pidió a la Nueva EPS y a las autoridades competentes hacer efectivas las medidas ordenadas y extendió el llamado a las personas que padecen enfermedades huérfanas para que se garanticen sus tratamientos médicos.