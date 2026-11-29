Tras un operativo del Gaula Militar en el municipio de Campamento, fue capturado alias 'Camilo', quien se desempeñaba como integrante del anillo de seguridad de alias 'Guaricho', tercer cabecilla del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

Según las autoridades, alias 'Camilo' tendría cerca de 6 años de trayectoria criminal dentro de esta organización y presuntamente, era el encargado de adquirir y distribuir armamento, gestionar la compra de explosivos y conseguir elementos para su fabricación.

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Entre el material incautado se encuentran pistolas, proveedores, cartuchos, radios de comunicación y otros elementos como lo confirmó el coronel Wilson Zarabanda, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

"Cuatro dispositivos explosivos improvisados, 150 iniciadores eléctricos, cinco detonadores, dos celulares y un dron. Además, se incautó una camioneta valorada en 430 millones de pesos", indicó.



Según la Fuerza Pública, este resultado representa una afectación a las capacidades armadas, logísticas y tecnológicas del frente 36, que históricamente ha tenido presencia en el Norte antioqueño.

Por ahora las autoridades están investigando el rol que tenía alias 'Camilo', luego de la muerte de alias 'Guaricho' a inicios de año, ya que habría escalado algunos peldaños dentro de la organización criminal en los últimos meses.