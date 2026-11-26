Las operaciones de la Fuerza Pública contra las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Calarcá' continúan en el Norte de Antioquia.

Tropas del Ejército Nacional capturaron a dos presuntos integrantes del Frente 36 de la zona rural de Angostura, señalados de participar en actividades criminales y de mantener presiones extorsivas contra distintos sectores económicos de la región.

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El procedimiento fue adelantado por unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, en coordinación con el Gaula. Los detenidos fueron identificados con los alias de ‘Braderson’, quien sería el encargado de liderar una comisión de esa estructura, y ‘Jairo’, señalado de cumplir funciones de seguridad para el presunto cabecilla.

De acuerdo con información militar, ambos llevarían cerca de cinco y cuatro años, respectivamente, vinculados a la organización armada.



Además, serían responsables de dinamizar las extorsiones contra mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de municipios del Norte y Nordeste antioqueño.

Durante la captura fueron incautados un fusil, una pistola, 157 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores y dos artefactos explosivos improvisados.

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También quedaron en poder de las autoridades una motocicleta, dos teléfonos celulares, unos binoculares y material que contendría información sobre las actividades extorsivas de la estructura en esta zona del departamento.