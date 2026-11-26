Antioquia tendrá un nuevo paquete de inversiones para intervenir algunos de sus corredores viales más importantes. Durante el Congreso Nacional de Infraestructura, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Carlos Ostos, anunció recursos superiores a los $700.000 millones para obras en el Oriente, el Nordeste, el Bajo Cauca y Urabá, con proyectos que buscan atender problemas históricos de conectividad y mejorar las condiciones de movilidad.

Uno de los principales compromisos está relacionado con la autopista Medellín-Bogotá, particularmente en el tramo entre El Santuario y Caño Alegre. Para lo que resta de 2026 se aseguraron $35.000 millones, mientras que en 2027 se proyecta una inversión adicional de $300.000 millones.

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El anuncio se conoce en medio de las protestas de transportadores y usuarios por el deterioro de la vía, así como de una acción popular que ordenó al Invías establecer, en un plazo de seis meses, un plan de intervención y ejecutar las obras necesarias.

Como parte de las medidas para atender a los viajeros, ya fueron habilitadas dos grúas, dos ambulancias y un carro taller para prestar asistencia en el corredor.



Otro de los frentes será la conexión hacia la Costa Caribe, entre Medellín, Puerto Valdivia y Cáceres, donde se destinarían $200.000 millones. En Urabá, por su parte, se anunciaron cerca de $160.000 millones para atender las afectaciones de la vía entre Necoclí y Arboletes, especialmente tras el colapso del puente sobre el río San Juan por las lluvias de comienzos de año. Aunque ya existe un paso provisional mediante una estructura metálica, el director del Invías reconoció que se necesitan soluciones definitivas.

"Cuando llegamos estaba en cero ejecución. Avance junto a un apoyo a la comunidad y la alcaldía local, logramos instalarlo. Hoy en día está operativo, pero realmente es una solución insuficiente a mediano plazo, porque lo que necesita la comunidad es dar el corredor completo para conectar al puerto de Urabá", manifestó.

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A estos anuncios se suman las gestiones para ejecutar siete proyectos de movilidad en el Oriente antioqueño con los excedentes que dejó la operación de la concesión Devimed, estimados en $160.000 millones.

"Estamos llegando a un acuerdo con la Gobernación de Antioquia para ver cómo hacemos las intervenciones que estaban programadas sobre el corredor, la doble calzada entre el aeropuerto y Ríonegro, el retorno de Ríonegro y las zonas complementarias de los municipios del oriente antioqueño", puntualizó el funcionario.

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Entre las obras contempladas con estos recursos están los intercambios viales de la Clínica Somer, en Rionegro, y Puerta de Embalses, en Marinilla; el acceso a San Vicente Ferrer; intervenciones peatonales en Marinilla y San Antonio de Pereira; separadores en San José y La Mosquita, y la elevación de la rasante en el sector La Cucharita, en la vía Rionegro-La Ceja.