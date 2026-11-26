Las autoridades de Antioquia intensifican acciones para esclarecer el homicidio de Juan Pablo Olivares Martínez, empresario mexicano radicado en Jericó, cuyo asesinato en zona rural de esta población del Suroeste antioqueño ha generado consternación.

Tras el crimen, ocurrido en la vereda La Soledad, se convocó este jueves a un consejo extraordinario de seguridad para evaluar las circunstancias del ataque, avanzar en las investigaciones y establecer las acciones que permitan identificar y capturar a los responsables.

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Como parte de las medidas, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a su ubicación. De manera preliminar, se conoció que el empresario habría sido atacado con disparos de escopeta.

Reacción de allegados a la víctima

Méxicano asesinado en Jericó. Suministrada

El caso también generó pronunciamientos de allegados a la víctima. El senador Juan Espinal pidió celeridad en las pesquisas y planteó la necesidad de establecer si el homicidio guarda alguna relación con el ambiente de confrontación que se ha presentado en el municipio por las actividades asociadas al proyecto Quebradona donde en las últimas horas se registraron enfrentamientos entre habitantes y funcionarios de AngloGold Ashanti en medio de bloqueos de vías.

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"Juan Pablo siempre se caracterizó por ser un hombre cercano, amable, sencillo, servicial. Yo creo que todo mundo quería a Juan Pablo. Lamentable lo que pasó aquí. Necesitamos que capturen al asesino, pero también al que dio la orden. ¿Quién está detrás?", sostuvo el congresista.

Esa posibilidad ha llamado la atención, debido a que Olivares y su familia habían denunciado públicamente, en un comunicado divulgado el año pasado, presuntos bloqueos, requisas que consideraban arbitrarias e intimidaciones por parte de personas “que se identificaban como ambientalistas”.

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Según esa comunicación, las situaciones les habrían impedido acceder de manera libre y segura a su propiedad, la finca hotel La Bonita, cuya actividad turística era cuestionada por algunos sectores, debido a su supuesta relación con intereses mineros.

Organizaciones sociales y ambientales de Jericó también se pronunciaron rechazando el crimen y solicitando investigar tanto lo ocurrido durante el hecho violento como los recientes roces entre comunidad y mineras que incluso provocaron la presencia del Esmad.

“Consideramos fundamental que se actúe con prudencia y responsabilidad, e invitamos a las instituciones públicas que hicieron presencia en el plantón a que se pronuncien y contribuyan a brindar claridad frente a lo ocurrido. No podemos permitir que se construyan narrativas que estigmaticen o pongan en peligro a quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta y a la defensa del territorio (...) Toda nuestra solidaridad y respeto a la familia del señor Juan Pablo en este difícil momento”, concluye la carta.