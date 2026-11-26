La reacción del personal de seguridad de un hotel del occidente de Medellín permitió frustrar un presunto hurto contra un ciudadano extranjero y dejar a una mujer de 21 años en manos de las autoridades.

El procedimiento se registró en el barrio Laureles, luego de que la sospechosa, identificada como Angelly Dahiana Rubio, fuera retenida cuando, al parecer, intentaba abandonar el establecimiento con varias pertenencias que no serían de su propiedad.

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La situación fue reportada a través de la línea de emergencias 123, desde donde se alertó a las patrullas de la Policía. Al llegar al lugar, los uniformados escucharon al ciudadano extranjero, Clinton Thomas Jhosep, quien manifestó no recordar lo sucedido y advirtió sobre la desaparición de algunos de sus objetos personales.

"Fueron recuperados una cadena de oro, dos relojes y elementos avaluados en aproximadamente 5 millones de pesos. Además, estableció que la mujer se habría identificado inicialmente con un documento de identidad que no correspondía a su identificación", dijo el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



La joven fue capturada en flagrancia y deberá responder por delitos de hurto calificado y falsedad personal. Autoridades han indicado que fortalecerán vigilancia y controles a este tipo de establecimientos en la capital antioqueña particularmente durante la temporada de fin de año donde se espera la llegada 400 mil turistas por terminales aéreas y terrestres.