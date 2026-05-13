Investigan a médica del hospital de Angostura, Antioquia, por atención a niña abusada sexualmente

Injerencia de grupos armados para impartir justicia por el caso no sería la única irregularidad que rodea el abuso sexual del que fue víctima una niña de tan solo ocho años en el municipio de Angostura.

Ahora la Procuraduría General anunció la formulación de cargos contra una funcionaria del hospital local San Rafael por presuntas irregularidades a la hora de atender el caso que se registró a mediados de febrero en la vereda La Trinidad.

Según el ente de control, la médica Melisa Restrepo Arango no habría activado de manera inmediata el protocolo respectivo para notificar a las autoridades competentes sobre lo ocurrido ni aplicado el manual de cadena de custodia para la preservación de elementos materiales probatorios y evidencia física.

En su momento, en zona rural de esta localidad del Norte de Antioquia se investigaba el paradero del presunto victimario, un hombre de 62 años de edad que habría sido retenido para ajusticiarlo por un grupo armado que opera en la zona, posiblemente el frente 36 de las .



La conducta de la profesional de la salud que pudo afectar los derechos de la menor de edad fue calificada provisionalmente por parte de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal como una falta grave cometida a título de culpa grave.