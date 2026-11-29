La situación de orden público en el municipio de Jericó ha tenido puntos álgidos en los últimos días, luego del asesinato del ciudadano mexicano Juan Pablo Olivares, que se sumó a las manifestaciones contra el proyecto minero de Quebradona, las cuales provocaron confrontaciones entre la población civil y la Fuerza Pública.
Este tenso ambiente en esta zona del Suroeste antioqueño también generó algunas acusaciones que hicieron que el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, enviara algunos requerimientos a la Fiscalía General de la Nación por supuestas difamaciones.
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El mandatario fue claro al afirmar que algunos medios han hecho, al parecer, señalamientos y malos tratos en su contra, que habrían puesto a Garcés en estado de vulnerabilidad debido a la preocupante situación de orden público en el municipio.
Mientras las autoridades correspondientes hacen las investigaciones para esclarecer la situación, avanzan las pesquisas que permitan dar con el paradero del o los responsables de asesinar al hombre extranjero en una zona rural de esta localidad del Suroeste antioqueño.
"Un documento que recoge una cantidad de señalamientos, juzgamientos y malos tratos de los cuales he sido objeto a través de diferentes medios y que sin duda alguna nos dejan en una situación de alta vulnerabilidad y de alta exposición", indicó.
Garcés, en medio de la conflictividad que se vive en Jericó, aseguró que, “hago un llamado de nuevo a la cordura, al respeto y a la sensatez. Ninguna circunstancia puede hacernos perder los valores que nos caracterizan como jericoanos. De nada nos sirve señalar, juzgar y hasta amenazar”.
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Entretanto, este fin de semana se llevaron a cabo las exequias del reconocido empresario, con asistencia del gobernador Andrés Julián Rendón.
En Jericó le dieron el último adiós al empresario mexicano Juan Pablo Olivares, asesinado esta semana en esa localidad del suroeste antioqueño. pic.twitter.com/7djAvTYwSo— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 29, 2026