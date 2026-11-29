La situación de orden público en el municipio de Jericó ha tenido puntos álgidos en los últimos días, luego del asesinato del ciudadano mexicano Juan Pablo Olivares, que se sumó a las manifestaciones contra el proyecto minero de Quebradona, las cuales provocaron confrontaciones entre la población civil y la Fuerza Pública.

Este tenso ambiente en esta zona del Suroeste antioqueño también generó algunas acusaciones que hicieron que el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, enviara algunos requerimientos a la Fiscalía General de la Nación por supuestas difamaciones.

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El mandatario fue claro al afirmar que algunos medios han hecho, al parecer, señalamientos y malos tratos en su contra, que habrían puesto a Garcés en estado de vulnerabilidad debido a la preocupante situación de orden público en el municipio.

Mientras las autoridades correspondientes hacen las investigaciones para esclarecer la situación, avanzan las pesquisas que permitan dar con el paradero del o los responsables de asesinar al hombre extranjero en una zona rural de esta localidad del Suroeste antioqueño.



"Un documento que recoge una cantidad de señalamientos, juzgamientos y malos tratos de los cuales he sido objeto a través de diferentes medios y que sin duda alguna nos dejan en una situación de alta vulnerabilidad y de alta exposición", indicó.

Garcés, en medio de la conflictividad que se vive en Jericó, aseguró que, “hago un llamado de nuevo a la cordura, al respeto y a la sensatez. Ninguna circunstancia puede hacernos perder los valores que nos caracterizan como jericoanos. De nada nos sirve señalar, juzgar y hasta amenazar”.

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Entretanto, este fin de semana se llevaron a cabo las exequias del reconocido empresario, con asistencia del gobernador Andrés Julián Rendón.