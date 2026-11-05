“Qué se va a esperar de un campesino”: cuestionan a alcalde de Ciudad Bolívar por polémicas palabras

Una fuerte controversia política y social se desató en Ciudad Bolívar, luego de que se conocieran unas declaraciones del alcalde León Acevedo, quien cuestionó a las personas del campo y causó indignación entre habitantes de la zona rural del Suroeste antioqueño.

Las palabras del mandatario provocaron reacciones de rechazo por parte de líderes agrarios y pobladores, quienes consideraron que sus afirmaciones representan una muestra de desprecio hacia el campesinado.

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"¿Qué más se va a esperar si es esa gente, un diputado hablando de que nos estamos o me estoy robando, partiendo la torta? ¿Qué se va a esperar de un campesino o de un agente ignorante que no consulta y no entiende las cosas?", aseguró Acevedo.

La inconformidad llega porque, según se ha señalado, el voto de las comunidades campesinas fue determinante para que Acevedo alcanzara el triunfo en las urnas, por lo que consideran contradictorio este tipo de expresiones.



Hay que mencionar que las palabras del alcalde de Ciudad Bolívar se dieron cuando, al parecer, el mandatario se estaba defendiendo de algunas acusaciones desde la Asamblea de Antioquia. Allí se le señala a Acevedo de algunos casos de presunta corrupción que fueron rechazados por el alcalde.

Por ahora y a la espera de una respuesta oficial de la Alcaldía de Ciudad Bolívar, sectores de la población en el Suroeste antioqueño consideran necesaria una rectificación por parte del mandatario, como una señal de respeto hacia los campesinos.