Ataque con explosivos destruye puente que conecta a comunidades campesinas en El Patía, Cauca

Una grave situación se registra en la zona de la cordillera del municipio de El Patía, al sur del departamento del Cauca, luego de que la activación de un artefacto explosivo destruyera el único puente que permitía la comunicación y movilidad de miles de campesinos de esta región.

El hecho se presentó en el sector de La Fonda, donde la infraestructura vial quedó destruida tras la detonación, dejando incomunicadas a numerosas comunidades rurales que dependen de este paso para movilizarse hacia otros sectores del municipio y desarrollar sus actividades cotidianas.

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La destrucción del puente genera preocupación entre los habitantes de la zona, debido a las dificultades que deberán enfrentar para transportarse, sacar sus productos agrícolas y acceder a servicios esenciales. A esta situación se suma el complejo panorama de seguridad que enfrenta esta zona del sur del Cauca, donde, delinquen las disidencias de las Farc.



Las circunstancias en las que ocurrió la explosión y quienes estarían detrás del hecho aún son matería de investigación. Mientras tanto, las comunidades quedan a la espera de una respuesta que permita evaluar los daños, restablecer la conectividad y garantizar condiciones de movilidad para los habitantes afectados.

