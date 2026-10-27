Valle del Cauca y norte del Cauca podrían enfrentar restricciones en el suministro de gas

El Valle del Cauca y el norte del Cauca podrían enfrentar restricciones en el suministro de gas natural para el sector industrial, debido a una falla técnica en la terminal de regasificación SPEC LNG, ubicada en Cartagena.

Esta situación llevó al Ministerio de Minas y Energía a declarar un racionamiento programado que comenzó este 27 de octubre y que podría limitar el suministro de gas hasta en 7 GBTUD para las industrias de estas regiones.

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Aunque la medida genera preocupación por sus posibles efectos en la actividad industrial. Por ahora, el servicio de gas natural en los hogares y las estaciones de servicio de gas vehicular atendidos por Gases de Occidente continúa con normalidad.

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Las restricciones se mantendrán mientras se adelantan los trabajos de reparación en la infraestructura encargada de la importación de gas, por lo que su impacto dependerá de la disponibilidad del combustible y de las condiciones de operación del sistema energético nacional.

"Por ahora, el servicio residencial y las estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV) atendidos por Gases de Occidente no presentan afectaciones" dice el comunicado de Gases de Occidente.

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Mientras avanzan las reparaciones, se espera conocer cómo evoluciona la situación y si será necesario aplicar nuevas restricciones en el suministro para las industrias del Valle y el norte del Cauca. Gases de Occidente anunció que informará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.