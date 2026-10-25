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Tras 6 días hallaron con vida el soldado desaparecido tras ataque de disidencias en Segovia

Al parecer, el hombre decidió esconderse y perdió la noción del territorio, situación que lo llevó a estar perdido por varios días.

Soldado apareció con vida en el Nordeste antioqueño.jpg
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 25 de oct, 2026

El Ejército Nacional confirmó que tras varios días de intensa búsqueda del soldado Andrés Casterbondo Macía, el uniformado apareció con vida luego de estar desaparecido por cerca de una semana en el municipio de Segovia, esto en el Nordeste del departamento de Antioquia.

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Hay que recordar que el hombre desapareció luego de un ataque atribuido a integrantes de las disidencias, hecho que habría provocado que el soldado buscara refugio en la selva para evitar caer en manos de los delincuentes.

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Según la información conocida hasta el momento, los ilegales habrían utilizado drones para lanzar explosivos contra los uniformados que adelantaban operaciones en este sector del departamento.

Tras el ataque, las tropas iniciaron labores para ubicar al militar, cuyo paradero era motivo de preocupación para las autoridades debido a las difíciles condiciones del terreno en el Nordeste antioqueño.

Ahora y mientras la fuerza pública continuaba adelantando las operaciones para dar con el paradero del uniformado, el hombre apareció con vida y en precarias condiciones por lo que se espera que sea llevado de manera prioritaria a una base del Ejército Nacional en territorio antioqueño.

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A la espera de que se conozcan los detalles de cómo sobrevivió el soldado Casterbondo durante sus días de desaparición, este es atendido para determinar las afectaciones sufridas. Asimismo, las autoridades aseguraron que las operaciones contra las disidencias continuarán en esta zona del departamento.

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