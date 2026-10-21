Cierran vía entre El Tambo y Popayán por seis cilindros con explosivos abandonados en el Cauca

La vía que comunica al municipio de El Tambo con Popayán, en el departamento del Cauca, permanece cerrada por la presencia de seis cilindros cargados con explosivos. La Policía y el Ejército adelantan labores para desactivar los artefactos y garantizar la seguridad en este corredor vial.

Este hecho se suma a otras amenazas terroristas atendidas durante las últimas horas en distintos municipios del Cauca. Según la información conocida, las disidencias de alias Iván Mordisco instalaron cilindros bomba en vías rurales del sur y el oriente del departamento.

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El general Diego Jaramillo, comandante de la Brigada 29 del Ejército Nacional, informó que en menos de 48 horas han sido desactivados más de 20 artefactos explosivos en esta región del país. Las operaciones buscan evitar ataques contra la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública.

“Las tropas lograron neutralizar 25 dispositivos explosivos improvisados en los municipios de Inzá, Toribío y La Vega, Cauca, evitando que estas amenazas fueran empleadas contra comunidades rurales y la Fuerza Pública”, indicó el oficial al referirse a los resultados de las operaciones militares.



Ante esta situación, el Ejército Nacional pidió a los habitantes transitar con precaución por las vías del departamento y atender las recomendaciones de las autoridades. Asimismo, instó a la comunidad a reportar oportunamente la presencia de cilindros o elementos sospechosos para prevenir posibles ataques y proteger la vida de los ciudadanos.