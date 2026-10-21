Dos días después, 13 soldados siguen sin ser evacuados tras accidente de helicóptero en Cauca

Trece soldados del Ejército Nacional permanecen en una zona montañosa del departamento del Cauca, 48 horas después del accidente de un helicóptero Black Hawk. Las dificultades de acceso y las condiciones climáticas han impedido completar la evacuación de los uniformados.

Los militares se encuentran en el páramo de Guanacas, en límites de los municipios de Inzá y Totoró, en el oriente del Cauca. Según la información conocida, permanecen cerca de la aeronave accidentada mientras se coordinan las acciones para garantizar su extracción segura.

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El accidente involucró a un helicóptero Black Hawk que se desplazaba hacia Popayán, después de relevar al personal que se encontraba en la base de Inzá. Desde entonces, las autoridades adelantan las gestiones para atender la emergencia y retirar a los uniformados que continúan en el lugar.

De acuerdo con el Ejército Nacional, los soldados pertenecen al Batallón de Infantería Liviana N.º 7 y permanecen en el sector bajo condiciones de seguridad, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.



La institución aseguró que los 13 militares se encuentran en buenas condiciones de salud. Sin embargo, las dificultades de acceso al terreno y los factores climáticos han limitado temporalmente el ingreso de aeronaves para realizar la evacuación.

Mientras se concreta la extracción, los uniformados cumplen labores de seguridad y custodia de la aeronave accidentada. El Ejército coordina las acciones necesarias para garantizar su retiro y relevo de manera segura.

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La permanencia de los soldados en el páramo de Guanacas se prolonga mientras las condiciones permitan avanzar con el operativo. La prioridad es facilitar el acceso al área del siniestro y completar la evacuación sin poner en riesgo la integridad de los militares.