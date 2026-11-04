Colombia reafirma su rechazo inequívoco al antisemitismo: Cancillería

La Cancillería colombiana participó en un diálogo de alto nivel de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Durante el encuentro el Gobierno colombiano reiteró su rechazo al antisemitismo.

“En el diálogo, Colombia reiteró su rechazo inequívoco al antisemitismo y a toda forma de odio, persecución, discriminación o violencia por razones religiosas o de creencia, y agradeció a Argentina por abrirle a la región las puertas de esta Alianza”, anunció la Cancillería.

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Este encuentro de alto nivel fue organizado por Argentina, que actualmente tiene la presidencia de la IHRA.

“Colombia reafirmó su adhesión a la definición de antisemitismo de la IHRA y rechazó la negación y la distorsión del Holocausto, en el que fueron asesinados seis millones de judíos, y destacó la importancia de llevar la memoria a las aulas y a las instituciones”, señaló el Gobierno colombiano.



La Cancillería también manifestó su compromiso de fortalecer el diálogo interreligioso e impulsar acciones para proteger a la comunidad judía en Colombia.

“Con esta participación, Colombia reiteró que la dignidad humana, la libertad de cultos y la convivencia pacífica son principios irrenunciables de su política exterior, y que el país será parte activa de todos los esfuerzos internacionales para que nadie tenga que vivir con miedo por su fe”, explicó la Cancillería.