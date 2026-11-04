Fedegán rechazó trato del ministro Indalecio Dangond a José Félix Lafaurie y ratificó su respaldo

La Junta Directiva Nacional de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó el trato que recibió su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie, por parte del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante una reunión realizada el 3 de noviembre.

En un comunicado divulgado este miércoles, 4 de noviembre, la organización ratificó su respaldo al dirigente gremial y defendió la administración de los recursos del Fondo Nacional del Ganado.

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En el pronunciamiento, la federación expresó su rechazo a lo ocurrido durante el encuentro convocado por el jefe de la cartera de Agricultura para discutir asuntos relacionados con las cadenas cárnica y láctea del país. La controversia se produjo luego de que se conociera un audio en el que Dangond le ordena a Lafaurie abandonar la reunión.

“Expresamos nuestro rechazo al trato dado por el señor ministro a nuestro presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie Rivera, quien fue conminado a abandonar una reunión oficial convocada para discutir asuntos de especial trascendencia para las cadenas cárnica y láctea del país”, señaló la junta directiva.



José Félix Lafaurie Foto: Captura de pantalla

La organización también cuestionó la manera en que se produjo el enfrentamiento y advirtió que las diferencias entre el Gobierno y los gremios no justifican este tipo de situaciones.

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“Las diferencias de criterio, por profundas que sean, no justifican las descalificaciones personales ni la exclusión de quienes ejercen legítimamente la representación de los sectores productivos. El respeto institucional no es una concesión entre interlocutores, sino una condición esencial para el ejercicio democrático y la construcción de políticas públicas”, agregó Fedegán.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la ratificación de la confianza de la junta directiva en José Félix Lafaurie, quien lleva más de dos décadas al frente de la organización.

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La federación destacó su trabajo en el fortalecimiento de la sanidad animal, la recuperación y preservación del estatus sanitario, el desarrollo de la ganadería sostenible, la apertura de mercados internacionales y la defensa de la institucionalidad gremial.

En ese sentido, aseguró: “Ratificamos nuestra confianza y pleno respaldo a José Félix Lafaurie Rivera, quien durante más de dos décadas ha ejercido la Presidencia Ejecutiva de Fedegán con compromiso, independencia y firmeza en la defensa de los intereses de los ganaderos colombianos”.

La junta también salió en defensa de la administración de los recursos parafiscales del sector ganadero, uno de los asuntos que generó la discusión entre el ministro y el dirigente gremial. Al respecto, expresó su confianza en la gestión de Jaime Rafael Daza Almendrales, representante legal del Fondo Nacional del Ganado.

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Según Fedegán, estos recursos han estado sometidos permanentemente a la vigilancia de la Contraloría General de la República y a los demás mecanismos de control establecidos en la ley. Además, sostuvo que los resultados de las auditorías constituyen un respaldo importante a la gestión institucional.

En el pronunciamiento, la federación también se refirió a su relación con el Gobierno nacional. Aseguró que mantiene su disposición a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo en iniciativas que contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, pero insistió en que debe respetarse la autonomía de los gremios y la legitimidad de sus representantes.

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Incluso, reconoció los esfuerzos del Gobierno en materia de seguridad, particularmente en las acciones para recuperar el control territorial y proteger a los ciudadanos y las actividades productivas. También reiteró su disposición a acompañar las medidas dirigidas a garantizar la tranquilidad de las familias rurales.

Sobre las diferencias relacionadas con la administración de los recursos parafiscales, Fedegán señaló que está dispuesta a examinar las propuestas que busquen mejorar la productividad, la asistencia técnica, la competitividad y la sostenibilidad de la ganadería colombiana.

“Las diferencias sobre estas materias deben resolverse con argumentos, evidencia y respeto institucional”, indicó.

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La junta directiva hizo un llamado a evitar que las confrontaciones personales afecten la construcción de acuerdos entre el Gobierno y los sectores productivos.