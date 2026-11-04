José Félix Lafaurie recuerda vieja pelea con el ministro de Agricultura: “Cobra viejos dolores”

Un tenso y bochornoso altercado tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, terminando con la salida del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, del despacho ministerial.

En en diálogo con Mañanas Blu, el dirigente gremial relató los pormenores de la reunión convocada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangón, revelando profundas discrepancias y acusándolo de actuar por rencillas del pasado.

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Controles de seguridad y críticas al Fondo Nacional del Ganado

El encuentro, al que asistieron destacados líderes del sector agropecuario y representantes de empresas como Minerva, Friogán y la industria láctea, comenzó con inusuales medidas de control. Según denunció Lafaurie, la primera sorpresa para los asistentes fue el riguroso chequeo y el paso por detectores de metales con el fin de evitar el ingreso de teléfonos celulares a la reunión.

Una vez iniciada la sesión, la presentación del jefe de la cartera agrícola tomó un tono confrontativo. Dangón cuestionó los índices de consumo per cápita de carne de res frente a la de pollo y responsabilizó directamente a Fedegán y a la administración del Fondo Nacional del Ganado, señalando la ejecución de casi un billón de pesos desde el año 2019.



Al intentar tomar notas sobre las acusaciones, Lafaurie solicitó una hoja de papel al viceministro, a lo que el ministro respondió de manera tajante: “Si no le gusta, váyase”. Ante esto, Lafaurie sostuvo su posición manifestando: “No me voy, ministro, porque esto es un despacho público”. Sin embargo, ante el escalamiento de la discusión y la advertencia del ministro de acudir a la fuerza pública expresando “llame la policía para que me saquen”, el presidente de Fedegán decidió retirarse junto a su equipo de trabajo.

El trasfondo del conflicto: "viejos dolores" del pasado

Al ser indagado sobre los motivos de la animadversión entre ambos dirigentes —ambos oriundos de La Guajira, Lafaurie de Villanueva y Dangón de Urumita—, el presidente de Fedegán explicó que existen antecedentes que se remontan al gobierno de Juan Manuel Santos. Durante ese periodo, cuando Dangón se desempeñaba como asesor del entonces ministro Aurelio Iragorri, se habría intentado promover la salida de Lafaurie de la presidencia de Fedegán a cambio de devolver la administración del fondo parafiscal.

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Lafaurie aseveró categóricamente que el ministro “está cobrando viejos dolores” y que esta conducta de retaliación no solo se ha presentado contra el sector ganadero, sino también contra otros líderes como Rafael Hernández, presidente de Fedearroz. Asimismo, indicó que el malestar del ministro se incrementó tras las críticas publicadas por Fedegán respecto a la falta de respuesta del Gobierno frente a la mortandad de animales provocada por el fenómeno del Niño.

Frente a la gravedad de los hechos, los cuales calificó como un episodio “bochornoso” y “claramente disciplinable”, Lafaurie anunció que radicará un derecho de petición para exigir la entrega de la grabación oficial del encuentro, la cual fue realizada por el propio Ministerio. Adicionalmente, reveló contar con un audio enviado de forma anónima por un funcionario de la entidad que consideró inaceptable el trato brindado a los dirigentes.

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Escuche aquí la entrevista: