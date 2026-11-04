Gobierno De La Espriella quiere rehabilitar gasoducto para importar gas desde Venezuela

Ecopetrol anunció este miércoles su interés en la reconstrucción y puesta en funcionamiento del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que permitiría que Colombia importe gas natural desde Venezuela. El gobierno colombiano incluyó el proyecto en el listado de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines), para acelerar su ejecución. Con este gasoducto, el país busca importar gas de Venezuela y reducir su déficit de gas natural.

El gasoducto ha estado fuera de operación por más de una década. Está documentado el robo de tubería y el desmantelamiento de fragmentos de ese tubo, al menos del lado colombiano, y la posibilidad de utilizarlo pasa por la obtención de una licencia de la OFAC, debido a que PDVSA, la propietaria del lado venezolano, continúa en la Lista Clinton.

Gasoducto Foto: AFP

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La capacidad operativa del ducto podría llegar hasta los 450 millones de pies cúbicos por día, un 45 % del consumo regular de gas natural en Colombia. Sin embargo, en una primera fase el objetivo sería habilitar la importación de 50 millones de pies cúbicos por día (un 5 % de la demanda).

"La recuperación del Antonio Ricaurte forma parte del Renacer de Ecopetrol por su aporte a la seguridad energética. El proyecto podría contribuir a un suministro de gas a precios más competitivos para los hogares y la industria colombiana. El gas natural importado por vía marítima debe licuarse para su transporte en buques y regasificarse al llegar al país, procesos que incrementan su costo final. La importación por gasoducto desde Venezuela permitiría prescindir de esas etapas y de sus costos asociados", señaló Ecopetrol en un comunicado.



La decisión del gobierno facilitaría la coordinación de las entidades que pueden estar involucradas en asuntos como permisos ambientales, garantías de seguridad, gestión de predios o comunidades, entre otras, pero no resuelve el asunto más difícil: la obtención de la licencia OFAC. Esa coordinación estará a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Durante la administración de Gustavo Petro, Ecopetrol hizo varias solicitudes directas al gobierno de los Estados Unidos para obtener un permiso especial que permitiera operar el gasoducto. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna clase de decisión en esa dirección, y en la actualidad Ecopetrol se expone a sanciones o a su inclusión en la Lista Clinton si hace negocios directamente con PDVSA.

Gas en Colombia. Foto: Naturgas.

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En el pasado, Ecopetrol estimó que la recuperación física del gasoducto podría tomar menos de un año.

"El proyecto se desarrollará en estricto cumplimiento de la legislación colombiana y de los regímenes de sanciones aplicables. La entrada en operación estará condicionada a la rehabilitación de la infraestructura y a la obtención de la licencia requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cada etapa del proyecto se adelantará conforme a las autorizaciones que se requieran", concluyó la petrolera.