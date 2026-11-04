En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de sometimiento
Elecciones en Estados Unidos
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Senador Hernán Cadavid explica Ley de Sometimiento: “Pena nunca será menor de 10 años”

Senador Hernán Cadavid explica Ley de Sometimiento: “Pena nunca será menor de 10 años”

De acuerdo con el legislador, la aprobación de este proyecto señala el fin del esquema de la paz total implementado en los últimos años. Cadavid enfatizó que la norma “modifica o sepulta ese modelo de paz total y plantea un sometimiento a la justicia”, estableciendo un tratamiento penal diferenciado sin concesiones al estado de derecho ni la creación de jueces o fiscales especiales.

Congreso de la República.
Congreso de la República. Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

El Congreso de la República aprobó el proyecto de la Ley de Sometimiento (Ley de Orden Público) tras registrarse 57 votos a favor en el Senado y 95 en la Cámara de Representantes. En diálogo con Mañanas BLU, el senador Hernán Cadavid, ponente y principal promotor de la iniciativa, detalló los alcances y condiciones de esta nueva legislación.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Durante el trámite legislativo, se logró que el texto fuera acogido mediante un “efecto espejo” en la Cámara para evitar el trámite de conciliación sin eludir la deliberación parlamentaria.

Últimas noticias

Silueta del Capitolio de Estados Unidos al amanecer en Washington, con una persona caminando y vehículos en primer plano
Nación

Exembajador Whitaker: “Mayoría demócrata en Congreso incidirá en ayuda a Colombia y América Latina”

Presidente Abelardo De La Espriella.
Nación

Fin de la Paz Total: así quedó la ley de sometimiento del presidente Abelardo De La Espriella

Publicidad

Un nuevo marco que busca sepultar la "paz total"

De acuerdo con el legislador, la aprobación de este proyecto señala el fin del esquema de la paz total implementado en los últimos años. Cadavid enfatizó que la norma “modifica o sepulta ese modelo de paz total y plantea un sometimiento a la justicia”, estableciendo un tratamiento penal diferenciado sin concesiones al estado de derecho ni la creación de jueces o fiscales especiales.

El proyecto contempla mecanismos para el sometimiento individual o colectivo de estructuras criminales bajo condiciones rigurosas. Los integrantes de la base de las organizaciones delincuenciales podrán acceder a hasta un 50% de disminución de la pena, mientras que los mandos o liderazgos tendrán una rebaja máxima de hasta el 30%.

Rebajas de penas y exigencias reales de desmantelamiento

Uno de los aspectos centrales destacados por el senador Cadavid es la exclusión explícita de beneficios penales para quienes hayan cometido el delito de reclutamiento de menores de edad. Asimismo, para crímenes graves como lesa humanidad, crímenes de guerra, secuestro o desaparición forzada, aunque existe la posibilidad de reducción de la pena, se fijó un piso punitivo infranqueable.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Al respecto, el congresista afirmó enfáticamente que “nunca será menor de 10 años la pena”. Explicando este condicionamiento, aclaró: “Es decir, bajo ninguna circunstancia una persona que se someta a esta norma o a estas condiciones podrá pagar una pena de dos o de 3 años o de un año, eso no va a suceder”.

Publicidad

Además, el ponente recalcó que la ley exige una contribución efectiva al desmantelamiento de las bandas: “No es simplemente preséntese, pague y despáchese, sino que usted tiene que contribuir a ello”. Adicionalmente, precisó que “bajo ninguna circunstancia habrá posibilidad de sometimiento a quienes ya hayan recibido un beneficio en procesos de justicia transicional”.

La Fiscalía verificará la colaboración y sanciones a testaferros

El procedimiento legal se desarrollará en dos fases: una administrativa, donde se realiza el primer contacto con el Gobierno Nacional, y una judicial, a cargo de la justicia ordinaria con la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Jueces de la República. Será la Fiscalía la encargada de certificar la veracidad y efectividad de la colaboración brindada. Frente a quién realiza dicha comprobación, Cadavid aseveró: “¿Quién es el encargado de hacer esa verificación de que sí contribuye al desmantelamiento? Fiscalía General de la Nación, que es la que tiene todo el mayor alcance”.

Publicidad

En relación con los terceros o testaferros dedicados al ocultamiento de bienes o lavado de activos, se estableció que únicamente podrán solicitar la libertad condicional tras cumplir 6 años de pena efectiva en prisión.

Escuche aquí la entrevista:

Relacionados

Ley de sometimiento

Congreso

Publicidad

Publicidad

Publicidad