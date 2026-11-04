Exembajador Whitaker: “Mayoría demócrata en Congreso incidirá en ayuda a Colombia y América Latina”

El exembajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker aseguró que la nueva mayoría demócrata en el Congreso de su país, que surge tras las elecciones de medio término celebradas este martes 3 de noviembre, tendrá peso en la definición de la ayuda de Estados Unidos a Colombia y a América Latina. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el exdiplomático, quien también fue subsecretario adjunto de Estado para las Américas, señaló que los congresistas que asumirán la dirección de las comisiones clave conocen bien el país y tienen posiciones definidas sobre comunidades afro e indígenas y sobre la militarización de la lucha antidrogas.

Whitaker explicó que los presidentes de las nuevas comisiones que manejarán los asuntos relacionados con Colombia tienen experiencia sobre el país y opiniones propias. Según dijo, la militarización de la política antidroga y anticrimen es impopular entre los demócratas que llegan al poder legislativo, y estos insistirán en que los países de la región tengan en cuenta sus posturas.

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El exembajador aclaró, sin embargo, que el alcance del Congreso tiene límites: “El Congreso realmente no tiene control de la posibilidad de controlar la política de los Estados Unidos porque el presidente tiene el mandato, es el Ejecutivo y puede hacer lo que quiere. Pero en lo de la ayuda hacia países en la región, sí pueden poner sus insistencias”.

Comunidades afro e indígenas y política antidrogas, los focos demócratas

Para Whitaker, la nueva mayoría no será irrelevante para la relación entre Bogotá y Washington. El exdiplomático destacó el papel del representante demócrata Gregory Meeks, quien, según afirmó, tiene un historial de dos décadas enfocado en las comunidades afrodescendientes y estaría llamado a presidir la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.



“Es una posición muy poderosa y va a ser, como dije anteriormente, va a ser muy insistente en eso”, afirmó. Sobre la política antidrogas, agregó: “Si algo de ese índole está ocurriendo, eso va a tener su reacción en el Congreso. Entonces yo creo que por lo menos en esos dos campos sí habrá mucho interés e incluso influencia”.

El tema cobra relevancia en medio del debate sobre la aspersión aérea de cultivos ilícitos. Diecinueve congresistas demócratas pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, no apoyar la fumigación aérea que impulsa el gobierno de Abelardo De La Espriella. La advertencia apunta al proyecto piloto que contempla aspersiones en Putumayo sobre un área inicial de 1.000 hectáreas, una medida que ya enfrentó límites judiciales, como recogió Blu Radio en el informe sobre cómo De la Espriella defenderá sus facultades frente a la suspensión de la aspersión aérea.

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“¿Dónde está la plata?”: el paquete de mil millones de dólares para Colombia

Whitaker describió el proceso presupuestal en el Capitolio como “bastante complejo”. Explicó que, en tiempos normales, las comisiones de apropiaciones y de relaciones exteriores celebraban audiencias, redactaban el presupuesto y lo sometían a votación en comisión, en cada cámara y luego en conjunto. “Nada de eso está ocurriendo ahora. Estamos en distintos tiempos y todo ese proceso ha sido en una situación de cortocircuito”, señaló.

El exembajador recordó que el presupuesto del actual año fiscal 2027 ya fue aprobado y que existen recursos que pueden destinarse o redirigirse a Colombia. Sin embargo, cuestionó la falta de avances en el anuncio hecho por Washington: “Se anunció mil millones de dólares para Colombia hace meses y no se ha hecho nada. ¿Dónde? Como decimos en inglés, where’s the money? ¿Dónde está la plata?”.

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Estados Unidos anunció ese paquete de seguridad tras la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, el 7 de agosto, y la iniciativa fue presentada como un esfuerzo que se desarrollaría en colaboración con el Congreso estadounidense. Según Whitaker, esa será la gran pregunta para el Legislativo, para el Gobierno colombiano y para la diplomacia del país.

Tiempos del nuevo Congreso y la amenaza de veto de Trump

El exdiplomático explicó que el primer paso será la instalación del nuevo Congreso a comienzos de enero, tras lo cual se organizarán las comisiones. No descartó que el Congreso saliente intente legislar antes en una sesión de “pato cojo”, aunque precisó que no está garantizado. También anticipó que los demócratas podrían impulsar juicios políticos contra miembros del gabinete de Donald Trump.

Frente a la posibilidad de un bloqueo legislativo, fue escéptico: “Yo veo casi imposible que se va a poder colaborar el Ejecutivo y Legislativo”. Aun así, consideró positivo que Trump haya manifestado disposición a dialogar con el nuevo liderazgo demócrata.

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Sobre la opción de que el presidente vete las leyes aprobadas por la oposición, Whitaker recordó que se requieren dos tercios de ambas cámaras para revertir un veto. A su juicio, los demócratas podrían priorizar exigir responsabilidad a miembros del gabinete y posicionarse de cara a 2028: “Ya estamos en la campaña de 28, y dentro de 6 meses vamos a tener una muy buena idea de quiénes serán los precandidatos para la presidencia”.

En materia migratoria, señaló que existe preocupación por los operativos contra migrantes, pero que en el control de la frontera hay coincidencias entre buena parte de los demócratas y los republicanos.

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USAID no regresará, según Whitaker

Consultado sobre un eventual regreso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Whitaker fue categórico: “Lamento mucho decir que yo creo que nada de eso va a pasar. No hay regreso al pasado. Y lo que fue USAID no va a estar de nuevo”.

El exembajador planteó que la discusión ahora gira en torno a un consenso entre las visiones moderadas de ambos partidos sobre la ayuda exterior. Aunque lamentó el fin de la agencia, a la que atribuyó un trabajo positivo en Colombia, concluyó: “No estamos viviendo en ese mundo, estamos en 2026”.

“MAGA está agonizando”: la lectura de Whitaker sobre los resultados

Para el exdiplomático, uno de los datos más significativos de la jornada fueron las victorias demócratas al Senado en Texas, Kansas y Carolina del Sur, estados que, según dijo, no elegían a un senador de ese partido en 40 o 50 años, y en el caso de Kansas, desde 1932.

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“Lo que fue el Partido Republicano se reemplazó por MAGA. MAGA está agonizando, está por morir”, afirmó Whitaker, quien prevé que en la próxima contienda surgirán aspirantes que buscarán presentarse como sucesores de Trump bajo la bandera del trumpismo.

Para entender el alcance de estos comicios, Blu Radio explica qué son las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. La relación entre congresistas estadounidenses y la política colombiana ya había generado tensiones durante la campaña presidencial, cuando legisladores republicanos respaldaron a De la Espriella en respuesta a una carta de congresistas demócratas.