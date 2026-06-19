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Congresistas estadounidenses respaldan a Abelardo De La Espriella y arremeten contra Petro y Cepeda

Cuatro congresistas enviaron una carta a altos funcionarios de EE. UU. en la que defienden el respaldo de Donald Trump al candidato presidencial Abelardo De La Espriella, además, cuestionan a Petro y califican a Iván Cepeda como un candidato afín al comunismo.

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Congresistas estadounidenses respaldan a Abelardo De La Espriella.
Foto: EFE.
Por: Gabriela Calderón
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

A dos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, cuatro congresistas republicanos de Estados Unidos enviaron una carta a los secretarios de Estado y del Tesoro, Marco Rubio y Scott Bessent, así como al fiscal general interino, en la que respaldan públicamente al candidato Abelardo De La Espriella y defienden el apoyo expresado por el presidente Donald Trump.

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La comunicación está firmada por María Elvira Salazar, Carlos Giménez, Christopher Smith y Bill Huizenga. En el documento, los legisladores aseguran que responden a una carta enviada previamente por congresistas demócratas y sostienen que el respaldo a De La Espriella hace parte de su derecho a la libertad de expresión. Además, afirman que las críticas contra el candidato presidencial buscan favorecer políticamente a Iván Cepeda.

Los congresistas también lanzaron fuertes cuestionamientos contra el gobierno de Gustavo Petro; en la carta califican su administración como un “fracaso” y aseguran que Colombia enfrenta una crisis de seguridad y económica. Además defendieron la trayectoria profesional de De la Espriella, a quien presentan como un abogado exitoso y sostienen que no existe evidencia que justifique investigaciones en su contra por parte de las autoridades estadounidenses.

Ademas, la representante María Elvira Salazar publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que los colombianos elegirán entre “la libertad y el fracaso” y afirmó que no permanecerá en silencio mientras, según ella, sectores del Partido Demócrata intentan desacreditar a De la Espriella. La congresista concluyó que el futuro de Colombia debe ser decidido por los colombianos y advirtió sobre los riesgos de continuar por el camino que, en su opinión, representa el actual gobierno.

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