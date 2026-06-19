Canciller sobre Bernie Moreno: “Es decisión del CNE si permite que observador incumpla su trabajo”

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de determinar qué observadores internacionales podrán participar en el acompañamiento de las elecciones en Colombia. La declaración se produjo en medio de la controversia por las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre el senador estadounidense Bernie Moreno.

“Queremos unas elecciones libres de interferencia y es decisión del CNE si permite que cualquier observador sesgue y no cumpla con su trabajo”, afirmó la canciller al referirse a las declaraciones del mandatario sobre la presencia de Moreno como observador internacional.

La controversia surgió después de que el senador republicano se pronunciara sobre la detención del activista colombiano Beto Coral por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos. Moreno señaló que una persona no puede solicitar asilo en ese país y, al mismo tiempo, actuar como agente de un Gobierno extranjero mientras cuestiona la política exterior estadounidense.

Sobre ese caso, la ministra señaló que Coral adelanta un proceso de asilo y sostuvo que una eventual expulsión de Estados Unidos requeriría una decisión judicial. Agregó que la Cancillería, la embajada y el consulado correspondiente han mantenido contacto con su familia y continúan haciendo seguimiento.



La ministra concluyó que las elecciones en el exterior se desarrollan con normalidad, aunque han recibido denuncias sobre la presencia de simpatizantes de la campaña de Abelardo de la Espriella en las afueras de algunos consulados, quienes presuntamente estarían intentando influir en el voto de los ciudadanos.