CNE defiende solidez del sistema electoral ante cuestionamientos

En medio del debate político que rodea la elección presidencial y tras recientes cuestionamientos sobre el proceso electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quirós, defendió la fortaleza de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia de los comicios y explicó cuáles son los mecanismos que respaldan la validez de los resultados en Colombia.

Durante entrevista con Mañanas Blu 10:30, el magistrado respondió a inquietudes surgidas luego de declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el alcance jurídico del preconteo y la importancia del escrutinio oficial. Las preguntas giraron en torno a un escenario hipotético: qué sucedería si algún candidato o incluso el mandatario decidiera no reconocer los resultados electorales una vez concluida la jornada de votación.

Frente a esa posibilidad, Quirós sostuvo que el sistema colombiano cuenta con suficientes controles institucionales para proteger la voluntad ciudadana. Según explicó, “tenemos instituciones independientes, sólidas y fuertes”, razón por la cual considera improbable un escenario de desconocimiento de los resultados.

Cómo funciona el proceso electoral colombiano

Uno de los puntos centrales de la explicación del presidente del CNE fue la diferencia entre el preconteo y el escrutinio. Mientras el primero permite conocer tendencias preliminares pocas horas después del cierre de las urnas, el segundo constituye el procedimiento oficial y jurídicamente vinculante para declarar a un ganador.

Quirós recordó que el preconteo se desarrolla inmediatamente después del cierre de las mesas de votación y que los testigos electorales tienen acceso a las actas elaboradas en cada puesto. Según indicó, en la jornada participarán cerca de 480.000 testigos electorales distribuidos en aproximadamente 120.000 mesas.

“A las 4 y 20 van a saber cuántos votos tuvieron en cada una de las 120 mil mesas”, afirmó el magistrado al explicar el nivel de vigilancia que existe sobre los resultados preliminares.

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Posteriormente comienza el escrutinio oficial, una fase que, según enfatizó, está en manos de funcionarios judiciales y no depende exclusivamente de herramientas tecnológicas. “Aquí no existe un software que declara”, señaló. En su concepto, son “personas de carne y hueso las que hacen las elecciones en nuestro país”.

Observación internacional y vigilancia electoral

Otro de los aspectos destacados por el presidente del CNE fue la presencia de organismos internacionales que acompañan el proceso electoral colombiano. De acuerdo con sus declaraciones, el país registra una de las mayores movilizaciones de observadores de su historia reciente.

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Quirós indicó que habrá más de 2.500 observadores internacionales desplegados en distintas regiones, además de miles de participantes nacionales vinculados a tareas de monitoreo electoral.

El magistrado destacó la presencia de organizaciones internacionales que han seguido el desarrollo de las elecciones desde las consultas y las votaciones legislativas hasta la primera vuelta presidencial. Según explicó, las misiones que han acompañado el proceso han emitido conceptos favorables sobre la organización electoral colombiana.

En ese contexto, sostuvo que “las elecciones en Colombia se hacen bien, con legitimidad y con transparencia”, una afirmación que busca responder a las dudas planteadas en el debate público durante las últimas semanas.

El escrutinio podría tardar hasta dos días

Respecto a los tiempos para conocer los resultados definitivos, Quirós explicó que el escrutinio nacional depende de la recepción de las actas provenientes de todas las regiones del país, incluyendo zonas apartadas donde el transporte puede demorar varias horas o incluso días.

Tomando como referencia la primera vuelta presidencial, señaló que el proceso tomó cerca de dos días y que un plazo similar podría repetirse en esta ocasión.

“No creo que pase de dos días”, afirmó, aunque aclaró que sería irresponsable establecer una fecha exacta debido a factores logísticos que pueden variar entre una elección y otra.

El magistrado también recordó que en el escrutinio de la primera vuelta no se presentaron reclamaciones que modificaran el resultado general. Según explicó, ese comportamiento reflejó un alto nivel de coincidencia entre el preconteo y la revisión oficial de las actas.

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El llamado a la participación ciudadana

Además de referirse a la institucionalidad electoral, Quirós aprovechó la entrevista para insistir en la importancia de la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes.

El presidente del CNE señaló que cerca de 4,8 millones de jóvenes habilitados para votar no participaron en la primera vuelta presidencial y aseguró que ese segmento del electorado podría ser determinante en la definición del próximo presidente.

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“A los dos candidatos presidenciales hace falta 2 millones de votos”, expresó, al tiempo que manifestó su expectativa de que la participación aumente en la segunda vuelta.

Finalmente, hizo un llamado para que la jornada transcurra en tranquilidad y con respeto por las diferencias políticas. En sus palabras, “todas las instituciones respetemos las elecciones y respetemos la voluntad popular”, insistiendo en que la legitimidad del proceso depende del reconocimiento de los resultados por parte de todos los actores involucrados.