CNE amplía el plazo para la inscripción de testigos electorales hasta este viernes

La decisión modifica el cronograma inicial, el cual establecía que el tiempo límite para cargar la información en las plataformas vencía este jueves a las 5:00 p. m. Con esta prórroga, los partidos y movimientos políticos tendrán hasta este viernes 19 de junio a las 5:00 p. m. para completar el registro de sus veedores.

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, ratificó que la presencia de estos delegados en las mesas de votación es un componente fundamental para el desarrollo de la jornada. Según el magistrado, la participación de los testigos constituye una garantía directa para que las diferentes campañas ejerzan una vigilancia activa y controlen el desarrollo de las votaciones en todo el territorio nacional, lo que aporta transparencia y tranquilidad al certamen democrático.

De acuerdo con las directrices oficiales de la autoridad electoral, cada campaña tiene permitido inscribir un máximo de dos testigos electorales por cada mesa de votación, así como dos delegados por cada comisión escrutadora. El cumplimiento de estos topes busca asegurar el equilibrio y la veeduría justa en el procesamiento de los votos.

Finalmente, el organismo electoral recordó que se encuentra habilitada una Mesa de Ayuda técnica para resolver las dudas o inconvenientes que puedan presentar las agrupaciones políticas durante el proceso de inscripción. Para este propósito, se dispuso de la línea telefónica y de WhatsApp 3009110489, además de la línea de marcación rápida #259, con el fin de asegurar que ninguna campaña se quede sin registrar a sus representantes por fallas en el sistema.

