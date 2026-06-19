El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la validez de la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella al resolver un recurso de reposición presentado contra la decisión previa que había sido rechazada, por la cual se buscaba dejar sin efectos la candidatura del aspirante presidencial por presuntamente estar inhabilitado para aspirar a la presidencia por tener nacionalidad estadounidense e italiana, además de la colombiana.

La petición, fue presentada a comienzos del mes de junio para que se evaluara si el candidato podía aspirar a la Presidencia manteniendo otra ciudadanía. Incluso, pedía verificar una supuesta renuncia a dichas nacionalidades, al considerar que podrían afectar el deber de lealtad exclusiva con el Estado colombiano.

Frente a esto, la campaña del candidato presidencial señaló que De La Espriella cumple con todos los requisitos constitucionales para ser presidente.

“Es colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años. No existe norma constitucional que convierta la doble nacionalidad en una causal de inhabilidad para un colombiano por nacimiento”, señala el documento.



Además, rechazaron el intento de “confundir al país con una narrativa sin sustento jurídico”, señalando que las inhabilidades “no se inventan, no se amplían por conveniencia electoral y no pueden utilizarse como herramienta para sacar de la contienda a quien no han podido derrotar en la calle ni en las urnas”.